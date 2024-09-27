Δέκα μέρες μετά την τραγωδία στο Φαράγγι της Σαμαριάς, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του Εθνικού Δρυμού.

Όπως έγινε γνωστό, το Φαράγγι θα δέχεται εκ νέου επισκέπτες από το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τεχνική συνάντηση με τα πορίσματα από τη διενέργεια αυτοψιών ειδικών επιστημόνων από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο φαράγγι.

Σύμφωνα με τα δύο πορίσματα, ο βαθμός κινδύνου κατολίσθησης παραμένει στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης στις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

