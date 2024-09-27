«Ο ιδιώτης είναι αυτός ο οποίος έχει όλη την εξυπηρέτηση της παράστασης», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με παρέμβασή της στον τ/σ ΑΝΤ1, σχετικά με την απουσία ασθενοφόρου στο Ηρώδειο σε ιδιωτικές παραστάσεις.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την υποχρέωση και έχει στην Ακρόπολη -εκτός από τους εθελοντές Ερυθροσταυρίτες- όλο το ωράριο λειτουργίας τού αρχαιολογικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου και του Ηρωδείου, που είναι επισκέψιμοι από 8:00 το πρωί με 20:00 το βράδυ, και νοσηλευτές και γιατρούς και νοσοκομειακό, ασθενοφόρο. Αυτό, διότι το κράτος έχει την απόλυτη ευθύνη λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, όταν λειτουργούν. Τώρα, στο Ηρώδειο, έχουμε το Ελληνικό Φεστιβάλ που είναι εποπτευόμενος οργανισμός του ΥΠΠΟ, και όταν έχει τις δικές του παραστάσεις, τις δικές του παραγωγές ή αυτές που έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του, φροντίζει και έχει ανάλογη εξυπηρέτηση -και με γιατρούς, με νοσηλευτές και με ασθενοφόρο- και είναι σε άμεση συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Από εκεί και πέρα, το Ηρώδειο, όπως όλα τα μνημεία της χώρας μας, προφανώς ανήκουν στο κράτος. Το Ηρώδειο, όμως, το παραχωρεί το κράτος σε ιδιώτες για τις δικές τους ιδιωτικές εκδηλώσεις», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, συμπληρώνοντας πως «θα πρέπει και οι ιδιώτες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».

«Το ΥΠΠΟ προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι μόνο η Ακρόπολη. Είναι και οι άλλοι χώροι, είναι οι Δελφοί, η Λίνδος, η Κνωσσός... Οι ιατρικές υπηρεσίες πληρώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, ακριβώς για να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους που μας τιμούν και έρχονται στη χώρα μας. Δεν επιβαρύνουμε καθόλου το ΕΚΑΒ, διότι στο ΕΚΑΒ έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι οι Έλληνες πολίτες», υπογράμμισε η Λ. Μενδώνη.

Τέλος, η υπουργός έδωσε «εκατομμύρια ευχές στη Μαρινέλλα». «Την αγαπάμε όλοι και θέλουμε γρήγορα να γίνει καλά», είπε.

Πηγή: skai.gr

