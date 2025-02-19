Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη λειτουργία των Ωνάσειων δημόσιων σχολείων που θα λειτουργήσουν σε περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Τα σχολεία που θα μετατραπούν σε Ωνάσεια καθορίστηκαν και πλέον η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Θα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο αναλαμβάνει την κτιριακή αναβάθμισή τους και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα προσομοιάζει με αυτό των Πρότυπων Σχολείων και θα περιλαμβάνει καινοτομίες ως προς τον τρόπο σύνδεσής τους με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών Ομίλων και Συνόλων, όπου θα έχουν πρόσβαση και μαθητές γειτονικών δημόσιων σχολείων.

Η φοίτηση θα δωρεάν και τα εν λόγω σχολεία σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος Ωνάση θα ακολουθούν το πρόγραμμα των Πρότυπων Σχολείων, δίνοντας έμφαση στις Ανθρωπιστικές, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Καλές Τέχνες, στην Ψηφιακή Παιδεία και στη Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη.

Για την επίτευξη των στόχων, εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για τα Πρότυπα Σχολεία, θα λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό. Στους Ομίλους θα πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα σχολεία που θα μετατραπούν σε Ωνάσεια:

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.