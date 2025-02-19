«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σε απευθείας σύνδεση με το Ηράκλειο - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ (Δείτε το Trailer)

Το Ηράκλειο εξακολουθεί να φιλοξενεί το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μας υποδέχονται στο υπαίθριο στούντιο της εκπομπής και μας συστήνουν την ομορφιά της Κρήτης, την παράδοση και τα έθιμά της αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και εργαζόμενοι.

Σχεδόν 4 χρόνια μετά τον σεισμό, το Αρκαλοχώρι παραμένει πληγωμένο. Χιλιάδες κάτοικοί του αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Όσοι έμειναν, ζουν σε χαρακτηρισμένα «κίτρινα», κάποιοι ακόμα και σε «κόκκινα» σπίτια, αλλά οι περισσότεροι σε κοντέινερ χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασής τους. Σχολεία σε κοντέινερ, διαλυμένα σπίτια που δεν έχουν κατεδαφιστεί, μηχανικοί σε έλλειψη και τράπεζες που δεν εκταμιεύουν δάνεια. Μιλήσαμε με σεισμόπληκτους, ασθενείς και υπερήλικες, που δηλώνουν απελπισμένοι.

Οι «Άταχτοι» είναι μια ομάδα εθελοντών που εμπράκτως δημιουργούν ένα δίχτυ βοήθειας και αλληλεγγύης στον νομό Ηρακλείου, στηρίζοντας οικογένειες, ασθενείς και πολλά παιδιά, εξασφαλίζοντάς τους είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά. Τους συναντάμε και τους γνωρίζουμε μέσα από τις δράσεις τους.

Αμπέλια και ελαιώνες ρύθμιζαν άλλοτε τη ζωή των κατοίκων στους Κάτω Ασίτες. Σήμερα, η ντόπια σταφίδα κινδυνεύει να μείνει πια μόνο στη μνήμη. Οι εναπομείναντες παραγωγοί μοιράζονται την αγωνία τους: «είμαστε χωρίς νερό, δίχως στήριξη από το κράτος και αντιμέτωποι με γραφειοκρατικά προβλήματα». Στην ίδια κατάσταση και οι κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου, που προειδοποιούν πως δεν θα μπορούν να συνεχίσουν για πολύ, μόνο με τους δικούς τους πόρους και κόπους.

Με τσικουδιά και λαχταριστούς μεζέδες, η Κρήτη χαρίζει τη γεύση της σε ντόπιους και ταξιδιώτες. Ένα παραδοσιακό καφενείο στο Ηράκλειο μετρά εκατό χρόνια ζωής, όμως εδώ η παράδοση έχει τη φρεσκάδα των νεαρών ιδιοκτητών και των θαμώνων του.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»: Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

