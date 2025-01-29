Στην ολομέλεια εισάγεται, για συζήτηση και ψήφιση, η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» για τη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

H Σύμβαση αφορά την ένταξη έως 22 υφιστάμενων δημόσιων σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) σε ενιαίο δίκτυο σχολικών μονάδων, οι οποίες θα ονομάζονται «Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία» (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Οι μαθητές των σχολείων που θα καταργηθούν για να γίνουν Ωνάσεια, ζητούν με επιστολή τους προς το Ωνάσειο Ίδρυμα να μην προχωρήσει τη διαδικασία, καθώς όπως λένε «διαχωρίζουν τους μαθητές και μας διώχνουν από τα σχολεία μας».

Η δωρεά καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον εξοπλισμό και την ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών του Δικτύου, καθώς και μέρος της λειτουργίας των ΔΗΜ.Ω.Σ., με τη συνολική χρηματοδότηση να προβλέπεται σε έως 160 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2036-2037.

Ο τρόπος λειτουργίας

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα υπάγονται διοικητικά στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, και θα ακολουθούν το πρόγραμμα των Πρότυπων Σχολείων, το οποίο δύναται να προσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα λειτουργούν επίσης «Όμιλοι» και «Σύνολα», των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους μαθητές, και αφορούν είτε γνωστικούς τομείς, όπως τα μαθηματικά, την επιστήμη υπολογιστών, την ψηφιακή τεχνολογία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, κ.λπ., είτε τη δημιουργία και ερμηνεία καλλιτεχνικών έργων.

Στην 9μελή Διοικούσα Επιτροπή των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τη μέριμνα για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, την επιλογή του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών του Δικτύου, την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας για την πιλοτική εφαρμογή στο Δίκτυο εναλλακτικών συστημάτων εκπαίδευσης κ.λπ., θα μετέχουν 4 μέλη που προτείνονται από το Ίδρυμα. Σκοπός της λειτουργίας του Δικτύου ορίζεται η «ενίσχυση, αναβάθμιση και προαγωγή της παιδείας και του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καλλιεργηθούν βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαχυθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Το διδακτικό προσωπικό θα επιλέγεται κατόπιν σχετικής προκήρυξης, με αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων και προσόντων.

Οι μαθητές επιλέγονται με εξετάσεις ή δοκιμασία δεξιοτήτων ή με συνδυασμό των δύο.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δεν εντάσσονται στο «Δίκτυο Πρότυπων Σχολείων», αλλά συνιστούν παράλληλο δίκτυο σχολικών μονάδων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου:

-Εισάγεται κριτήριο εντοπιότητας για την τελική κατάταξη των μαθητών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε ποσοστό που θα κυμαίνεται κατ' ελάχιστο από 40% έως 60%. του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου ΔΗΜ.Ω.Σ. Η εντοπιότητα θα καθορίζεται με βάση τον τόπο διαμονής των μαθητών σε σχέση με την έδρα του Δημοσίου Ωνασείου Σχολείου, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιοχές γύρω από τα ΔΗΜ.Ω.Σ.

-Διευκολύνεται η εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για τα μικρότερα αδέλφια μαθητών και μαθητριών που ήδη φοιτούν στις εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες θα μετατραπούν σε ΔΗ.ΜΩ.Σ. Η σχετική ρύθμιση, η οποία θα ισχύσει για τα πρώτα δύο χρόνια, ισχύει και στα Πειραματικά Σχολεία και προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής νεότερων αδερφών, ακόμα και αν δεν έχουν επιτύχει την απαιτούμενη βαθμολογία, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μαθητών.

-Οι εκπαιδευτικοί και οι υποδιευθυντές των σχολείων που θα μετεξελιχθούν σε ΔΗ.ΜΩ.Σ. μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους για δύο χρόνια, με τη διασφάλιση της οργανικότητας των θέσεων. Τους παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν και μετά την πάροδο της διετίας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης. Επίσης, προβλέπεται μεταβατική περίοδος τετραετίας, ώστε οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και το διδακτικό προσωπικό να αποκτήσουν το αυξημένο προσόν πιστοποίησης επιμόρφωσης Β' επιπέδου στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.

-Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα οριστεί έως τις 17 Φεβρουαρίου 2025 η χρονική σειρά με την οποία θα λειτουργήσει το σύνολο των νέων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Κυβέρνηση: «Προτάσσουμε την αριστεία στην παιδεία»

«Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως η δική μας, πρεσβεύει τις ίδιες ευκαιρίες και τη δυνατότητα σε παιδιά που μπορεί να προέρχονται από περιοχές που έχουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση που το Κράτος μπορεί να τους παρέχει. Αυτή η κεντρική λογική των ίσων ευκαιριών διατρέχει οριζόντια το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης», δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρή, κατά τη φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. «Προτάσσουμε την αριστεία στην παιδεία, επιθυμούμε την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων», είπε η υφυπουργός Παιδείας και τόνισε ότι «ο θεσμός των 22 Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα δώσει νέα πνοή στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της στρατηγικής αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και ανοικτό περιβάλλον μάθησης, θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες των μαθητών».

«Πρώτο μέλημα για εμάς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία είναι να ανέβει το εκπαιδευτικό επίπεδο όλων των μαθητών της χώρας και κυρίως αυτών που το επιθυμούν ακόμα περισσότερο, που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ένα ακόμα καλύτερο σχολείο και που έχουν και τα εφόδια για να έχουν αυτή την πρόσβαση, αλλά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα», έχει δηλώσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος και έχει υπογραμμίσει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει πολλά και στην δημόσια εκπαίδευση και στην δημόσια υγεία.

Αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση

«Η παιδεία πρέπει να είναι ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας και να δίνει τις περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε δυσκολότερα οικονομικά περιβάλλοντα, όχι τις ίσες ευκαιρίες, αλλά τις περισσότερες ευκαιρίες, κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι προβληματικό στο παρόν νομοσχέδιο», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης.

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου έχει υπογραμμίσει ότι την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για «μεταρρυθμιστικά άλματα» και αριστεία, η δημόσια παιδεία καταρρέει, η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων είναι ακατάλληλα, η υποχρηματοδότηση συνεχίζεται, το ίδιο και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Πρόκειται για λεόντεια σύμβαση. Ένας ιδιωτικός φορέας, με αντίτιμο τη συντήρηση ορισμένων ελάχιστων σχολείων, έρχεται να επιβάλει τελικά τους δικούς του όρους και κανόνες στη λειτουργία του σχολείου, καθορίζοντας μέχρι και τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα και βιβλία», έχει προειδοποιήσει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Ιωάννης Δελής.

«Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ανεξάρτητα από την προσωπική τους κατάσταση ή από το οικογενειακό και κοινωνικό και οικονομικό τους υπόβαθρο», υπογράμμισε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Σοφία Ασημακοπούλου.

«Με πρόσχημα τον κοινωνικό χαρακτήρα των Ωνασείων Σχολείων εισάγεται ένας ακόμη θεσμός που έχει σαν στόχο να συρρικνώσει στην πράξη τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση», έχει προειδοποιήσει η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη, με την θέση ότι η καθιέρωση των εισαγωγικών εξετάσεων, σε αυτό τον τύπο σχολείων, αποκλείει τα παιδιά από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εντείνει τις ανισότητες.

«Στόχος είναι η εκχώρηση, σε πρώτη φάση, ενός τμήματος της δημόσιας δωρεάν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιώτες αναδόχους», έχει δηλώσει ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης και έχει διατυπώσει τη θέση ότι «αντί να καταβληθεί προσπάθεια να αναβαθμιστεί το σύνολο των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες, εμείς εξακολουθούμε να δημιουργούμε πρότυπα, σε συγκεκριμένες περιοχές και για τους λίγους».

«Πιστεύω βαθιά στην εξίσωση προς τα πάνω και όχι να αρνούμαστε κάτι το οποίο ίσως βοηθήσει όλα τα παιδιά στη χώρα. Θέλω να ελπίζω σε μια υπόσχεση, σε μία αρχή ότι μια τέτοια πρωτοβουλία ενδεχομένως να είναι η αρχή να διορθωθούν πράγματα», δήλωσε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης και χαρακτήρισε «σημαντική πρωτοβουλία» τα ΔΗΜΩΣ.

«Έχουμε αγκαλιάσει και έχουμε ψηφίσει όλες τις χορηγίες από όπου και να προήλθαν. Όμως σε αυτήν εδώ την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργεί ανισότητα», δήλωσε ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης.

