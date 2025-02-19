Το τελευταίο αντίο είπαν, σε κλίμα σπαραγμού συγγενείς και φίλοι στον Βασίλη Καλογήρου, που εντοπίστηκε μετά από 50 ημέρες νεκρός σε δύσβατη περιοχή στον Τύρναβο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας με πλήθος κόσμου να αποχαιρετά τον 39χρονο.

Σπαρακτικός ήταν ο επικήδειος του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και θείου του εκλιπόντος, Γιώργου Αποστολάκη, ο οποίος έκανε λόγο για έγκλημα.

«Είμαι βέβαιος πως σε κάποιο καιρό, δεν ξέρω πότε, θα καμαρώνουμε για σένα και πολλοί τότε θα λένε 'εγώ προσευχήθηκα για αυτόν'. Σου κόψανε φαίνεται βίαια και βάρβαρα το νήμα της ζωής, χέρια άνομα που τα διατάξανε άλλοι άνομοι. Μας είπαν οι ιατροδικαστές ότι ο πιθανότερος τρόπος που σου πήραν τη ζωή ήταν ένας ασφυκτικός θάνατος, ένας στραγγαλισμός. Και αυτό 3-4 ημέρες μετά την εξαφάνισή σου. Και σε φαντάζομαι Βασίλη να ζητάς και εσύ σαν τα παιδιά του τρένου των Τεμπών οξυγόνο και αέρα για να κρατηθείς στη ζωή», είπε, ενώ σημείωσε πως «θα τα μάθουμε όλα και εμείς δεν θα εφησυχάσουμε, θα απαιτήσουμε δικαίωση, τη δικαίωσή σου. Θα βρούμε τους ενόχους και θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει».

Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα του Βασίλη, Σοφία Αποστολάκη, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, η οποία προσερχόμενη στον ιερό ναό μετά τις 11 το πρωί ανέφερε: «Να ζήσετε πολλά χρόνια και να έχετε ευλογία στη ζωή σας».

Σύμφωνα με το onlarissa, στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η πρόεδρος και οι δικαστές του Αρείου Πάγου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας κ.α.

Στην κηδεία και η Μαρία Καρυστιανού - «Ένιωσα πως έπρεπε να βρίσκομαι εδώ για να χαιρετήσω κι εγώ τον Βασίλη»

Στην κηδεία μεταξύ άλλων βρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού. «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που συμβαίνει. Ίσως οι μόνες λέξεις που αρμόζουν και θα συντροφεύουν την πορεία των οικείων είναι οι λέξεις κουράγιο και δύναμη» δήλωσε συντετριμμένη η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

«Σήμερα ήρθα γιατί, πέρα απ’ ό,τι μου έχουν περάσει από το μυαλό διάφορες σκέψεις, που πιστεύω πως έχουν περάσει σ’ όλους μας, ένιωσα πως έπρεπε να βρίσκομαι εδώ για να χαιρετήσω κι εγώ τον Βασίλη» εξήγησε, ενώ ερωτηθείσα για τη χθεσινή αντάρτησή της σημείωσε πως «δεν είναι πρέπον να μιλάμε για αυτό το πράμα έξω από την εκκλησία που τελείται η κηδεία».

Στην κηδεία παρευρέθηκαν και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, Μαρία Γαλλιού και η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή.

«Γνωρίζουμε την οικογένεια και ήρθαμε να συμπαρασταθούμε», ανέφερε ο κ. Κουρέτας.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Τρύφωνας Τσάτσαρος ανέφερε επίσης σε δηλώσεις του πως: «Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις δηλώσεις. Ας αναπαυθεί η ψυχή του και ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένεια του».

Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου έδωσαν το παρών και: η Βασιλική Θάνου π. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (είχε διατελέσει υπηρεσιακή Πρωθυπουργός), ο Σταμάτης Δασκαλόπουλος, π. Προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ο Εφέτης Ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης.

Παράλληλα, κοντά στην οικογένεια ήταν εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας και υπάλληλοι του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

