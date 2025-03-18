Δις ισόβια στη Ρούλα Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες Μαλένας και Ίριδας - Ομόφωνα ένοχη

Της Έλενας Γαλάρη

Δις ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στη Ρούλα Πισπιρίγκου από το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας για τη δολοφονία των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας το 2019 και το 2021 αντίστοιχα.

Η εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστεί η κατηγορούμενη σε δις ισόβια και το δικαστήριο υιοθέτησε την πρότασή της, ενώ η 36χρονη από την Πάτρα δεν ζήτησε κανένα ελαφρυντικό.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου άκουσε την απόφαση επί της ενοχής και επί της ποινής ψύχραιμη, ενώ στο δικαστήριο ήταν παρόντες συγγενικά της πρόσωπα αλλά και ο πρώην σύζυγος της και πατέρας των τριών κοριτσιών, Μάνος Δασκαλάκης.

Επιμένει στην αθωότητά της - «Θα το φτάσω μέχρι τέλους»

Με δήλωσή της στο δικαστήριο, η Πισπιρίγκου επιμένει στην αθωότητά της: «Από την αρχή πίστευα σε μια δίκαιη δίκη και όχι σαν μια δίκη σαν της Τζωρτζίνας. Θα συνεχίσω να λέω για την αθωότητά μου. Θα συνεχίσω να λέω ότι όλοι αυτοί οι ιατροδικαστές, δεν γίνεται να έκαναν λάθη στα δικά μου τα παιδιά. Εσείς όλοι θα γυρίσετε στα παιδιά σας. Εγώ θα γυρίσω πάλι εδώ. Κοιτάξτε τες γιατί θα σας στοιχειώνουν για άλλη μια φορά. Όταν κάνουμε εισαγγελικές προτάσεις οφείλουμε να είμαστε διαβασμένοι. Άμοιρες Ιφιγένειες, να λέτε άλλους. Γιατί η Ιφιγένεια δεν θυσιάστηκε. Την Ιφιγένεια την πήγε ο πατέρας της ο Αγαμέμνονας και όχι η μητέρα της η Κλυταιμνήστρα και θυσιάστηκε και έγινε ιέρεια. Διαβάζουμε τον Όμηρο και δεν λέμε τίτλους για τις τηλεοράσεις. Πριν φύγει ο αείμνηστος Κούγιας μου είπε ότι τα "εικάζω, νομίζω" δεν ακούγονται στα δικαστήρια και όλες αυτές τις λέξεις τις είχε η εισαγγελική σας πρόταση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους για να δικαιωθούν οι κόρες μου», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια εκτίει ήδη ποινή ισοβίων και για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, της Τζωρτζίνας, την οποία φέρεται να δηλητηρίασε με κεταμίνη.

Έρευνα για τους ιατροδικαστές της υπόθεσης

Παράλληλα, στην εισαγγελία πρωτοδικών αναμένεται να διαβιβαστούν αντίγραφα των πρακτικών για να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης από παθολογοανατόμους και ιατροδικαστές που κατέθεσαν στη δίκη.

Η εισαγγελέας ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών στην εισαγγελία που αφορούν στους Εμμανουήλ Αγαπητό, Χριστίνα Τσάκωνα, Σωκράτη Τσαντίρη, Αγγελική Τσιόλα, Συμεών Μεσογίτη, Χρήστου Κραββαρίτη και Ουρανία Δημακοπούλου «γιατί ανέκυψαν όχι μόνο απλές αλλά σοβαρές ενδείξεις ψευδούς κατάθεσης», όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας να διαβιβαστούν τα πρακτικά και να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης από την Δήμητρα Πισπιρίγκου, αδελφή της καταδικασθείσας.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να διαβιβαστούν αντίγραφα της δικογραφίας στην εισαγγελία για τους Εμμανουήλ Αγαπητό, Χριστίνα Τσάκωνα, Σωκράτη Τσαντίρη, Αγγελική Τσιόλα και Ουρανία Δημακοπούλου.

Η αγόρευση της εισαγγελέως

Υπενθυμίζεται πως στην αγόρευσή της η εισαγγελέας Βασιλική Δημοπούλου είχε αναφέρει τα εξής για την Πισπιρίγκου: «Λειτούργησε άμεσα γιατί δίπλα κοιμόταν η Τζωρτζίνα. Άσκησε πίεση για να γίνει γρήγορα και άφησε σημάδια. Αφού ολοκλήρωσε το εγκληματικό της έργο, άφησε και το πανάκι στην κούνια. Γιατί; Γιατί ήταν σκοτάδι, δεν άναψε το φως, αφού κοιμόταν η Τζωρτζίνα. Αδυνατούσε να διακρίνει τις κηλίδες στο σκοτάδι. Η Πισπιρίγκου πνίγει τα παιδιά για να συνεχίσει ο γάμος της με τον Δασκαλάκη», ενώ η οποία χαρακτήρισε τα παιδιά «άμοιρες Ιφιγένειες» στον βωμό ενός κραταιού γάμου που επιθυμούσε η μητέρα τους.

«Ο εγωκεντρισμός της, της τρώει τα σωθικά. Θέλει να κρατήσει τον σύζυγό της κοντά της. Υπερτερεί ο εγωισμός της για να ακολουθήσει να ζει το επίπλαστο όνειρο. Τι γίνονται τα κοριτσάκια; 'Αμοιρες Ιφιγένειες. Την απώλεια της αγάπης προδίδει το ψυχρό της βλέμμα, που βρίσκεται σε συμφωνία με την παγωμάρα των δακτύλων της» ανέφερε στην κατακλείδα της αγόρευσής της.

Μεγάλο κομμάτι της τοποθέτησής της, η κυρία Δημοπούλου το αφιέρωσε στους ιατροδικαστές, που «δεν έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους» και δεν αντιμετώπισαν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους θανάτους τριών μικρών παιδιών. Αποτέλεσμα αυτής της «επιπολαιότητας», κατά την εισαγγελική λειτουργό, ήταν «να βρει πρόσφορο έδαφος η κατηγορουμένη για να καλύψει τα εγκλήματα της».

Με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, η εισαγγελέας επέκρινε συγκεκριμένα πρόσωπα στηλιτεύοντας την στάση τους. «Για μένα, δύο είναι οι αιτίες. Ή προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόθυμους που θα καλύψουν επόμενες δικές τους υποθέσεις στο μέλλον, ή να επωφεληθούν εργασιακά» είπε.

Αναφερόμενη μάλιστα, στη συνολική στάση συγκεκριμένης ιατροδικαστή, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι ο πλημμελής έλεγχος στα δεδομένα της Ίριδας, που εμπόδισε την πλήρη αξιολόγηση ευρημάτων και αποκάλυψη της αιτίας θανάτου του μωρού, λειτούργησε υπέρ της κατηγορουμένης και κατά της Τζωρτζίνας: «Πιθανόν σήμερα η Τζωρτζίνα θα ζούσε και θα πήγαινε γυμνάσιο», είπε επίσης η κυρία Δημοπούλου.

Πηγή: skai.gr

