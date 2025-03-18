Δίκη Πισπιρίγκου: Υπό έρευνα οι ιατροδικαστές της υπόθεσης

Της Έλενας Γαλάρη

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αναμένεται να διαβιβαστούν αντίγραφα των πρακτικών για να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης από παθολογοανατόμους και ιατροδικαστές που κατέθεσαν στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η εισαγγελέας ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών στην εισαγγελία που αφορούν στους: Εμμανουήλ Αγαπητό, Χριστίνα Τσάκωνα, Σωκράτη Τσαντίρη, Αγγελική Τσιόλα, Συμεών Μεσογίτη, Χρήστου Κραββαρίτη και Ουρανία Δημακοπούλου «γιατί ανέκυψαν όχι μόνο απλές αλλά σοβαρές ενδείξεις ψευδούς κατάθεσης», όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας να διαβιβαστούν τα πρακτικά και να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης από την Δήμητρα Πισπιρίγκου, αδελφή της καταδικασθείσας.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να διαβιβαστούν αντίγραφα της δικογραφίας στην εισαγγελία για τους: Εμμανουήλ Αγαπητό, Χριστίνα Τσάκωνα, Σωκράτη Τσαντίρη, Αγγελική Τσιόλα και Ουρανία Δημακοπούλου.



Πηγή: skai.gr

