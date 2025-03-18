Της Έλενας Γαλάρη

Επιμένει στην αθωότητά της η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία μετά την ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου, να καταδικαστεί σε δις ισόβια, δήλωσε αποφασισμένη να «φτάσει μέχρι τέλους» ώστε όπως είπε «να δικαιωθούν οι κόρες μου».

Η δήλωσή της:

«Από την αρχή πίστευα σε μια δίκαιη δίκη και όχι σαν μια δίκη σαν της Τζωρτζίνας. Θα συνεχίσω να λέω για την αθωότητά μου. Θα συνεχίσω να λέω ότι όλοι αυτοί οι ιατροδικαστές, δεν γίνεται να έκαναν λάθη στα δικά μου τα παιδιά. Εσείς όλοι θα γυρίσετε στα παιδιά σας. Εγώ θα γυρίσω πάλι εδώ. Κοιτάξτε τες γιατί θα σας στοιχειώνουν για άλλη μια φορά. Όταν κάνουμε εισαγγελικές προτάσεις οφείλουμε να είμαστε διαβασμένοι. Άμοιρες Ιφιγένειες, να λέτε άλλους. Γιατί η Ιφιγένεια δεν θυσιάστηκε. Την Ιφιγένεια την πήγε ο πατέρας της ο Αγαμέμνονας και όχι η μητέρα της η Κλυταιμνήστρα και θυσιάστηκε και έγινε ιέρεια. Διαβάζουμε τον Όμηρο και δεν λέμε τίτλους για τις τηλεοράσεις. Πριν φύγει ο αείμνηστος Κούγιας μου είπε ότι τα «εικάζω, νομίζω» δεν ακούγονται στα δικαστήρια και όλες αυτές τις λέξεις τις είχε η εισαγγελική σας πρόταση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους για να δικαιωθούν οι κόρες μου. Θα το φτάσω μέχρι τέλους για να δικαιωθούν οι κόρες μου».



