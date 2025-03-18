Του Μάκη Συνοδινού

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα η 22χρονη, η οποία υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Θηβών, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 47χρονος οδηγός ταξί.

Την ίδια ώρα, στα Τίρανα θα τελεστεί η κηδεία του άτυχου Γιάννη, ο οποίος άφησε πίσω του ένα παιδί ορφανό. Άνθρωπος του μεροκάματου αυτός και η σύζυγός του, είχαν νοικιάσει το ταξί και εργάζονταν όλο το 24ωρο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και να μην λείψει τίποτα στο παιδί τους, λέει στο skai.gr ο Θανάσης Βίλλιος, οδηγός ταξί που έβλεπε τον 47χρονο στις πιάτσες χειμώνα -καλοκαίρι να παλεύει για το μεροκάματο.

Στο πλευρό τους στέκεται από την πρώτη στιγμή και ο ιδιοκτήτης του ταξί, ο οποίος μάλιστα συνόδευσε τη σορό του Γιάννη στην Αλβανία.

Υπενθυμίζεται πως η 22χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικό» φρουρούμενη, καθώς είχε συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

