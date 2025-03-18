Στη διάνοιξη σήραγγας 150 μέτρων εκτός μελέτης στη γραμμή 4 του Μετρό, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

«Μιλάμε για μια σήραγγα η οποία ούτως ή άλλως έπρεπε να κατασκευαστεί. Κάτω από την οδό Κατεχάκη υπάρχει μια πολύ μεγάλη σήραγγα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο και ως αμαξοστάσιο, αλλά και ως χώρος ελαφράς συντήρησης των συρμών της γραμμής 4», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Αυτή λοιπόν η σήραγγα κατασκευάζεται με άλλη μέθοδο, όχι με μετροπόντικα, αλλά με τη νέα αυστριακή. Ο ανάδοχος της κατασκευής είχε υποβάλει μια μελέτη και προέβλεπε μια μεθοδολογία που θα έπρεπε να ανοίγει αυτήν τη σήραγγα σε βήματα των 10 μέτρων. Αντί αυτού, πήγε και άνοιξε το μισό πάνω ημικύκλιο της σήραγγας σε ένα μήκος 160 μέτρων. Άλλαξε τη μεθοδολογία».

Ερωτηθείς αν αυτή η αλλαγή έγινε από λάθος, ο κ. Ταχιάος απάντησε:

«Προφανώς όχι από λάθος. Δεν δικαιολογείται λάθος σε μια εταιρεία 7ης τάξεως. Δεν θα το ερμηνεύσω, αυτό είναι ζήτημα της "Ελληνικό Μετρό". Η σήραγγα αυτή έπρεπε να γίνει, είναι κομμάτι του έργου, αυτό που άλλαξε ήταν η μέθοδος».

Για το αν η «Ελληνικό Μετρό» έβαλε την περιοχή σε κίνδυνο καθίζησης, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε στα χέρια της μελέτη που να επιβεβαιώνει ότι πράγματι αυτή η μέθοδος είναι ασφαλής. Αυτός είναι κι ο λόγος που κράτησε μια αλληλογραφία με τον ανάδοχο. «Προφανώς υπάρχει μια ολιγωρία των υπαλλήλων της "Ελληνικό Μετρό", οι οποίοι δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την αλλαγή της μεθόδου. Το γιατί έγινε αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω, για αυτό και θα γίνει ΕΔΕ και θα υπάρξουν κυρώσεις».

«Οι υποδομές παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση διαρκώς. Υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι παρακολουθούν συγκεκριμένα σημεία και υπολογίζουν τις καθιζήσεις. Αυτό που έλεγε το έγγραφο της "Ελληνικό Μετρό" είναι ότι μπορεί να υπάρξουν μικρές καθιζήσεις αν η μέθοδος αυτή δεν είναι σωστή. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει υπάρξει όμως καμία καθίζηση. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ούτε για τα νοσοκομεία, ούτε για τον δρόμο. Μιλάμε για μια σήραγγα, η οροφή της οποίας είναι σε βάθος άνω των 20 μέτρων».

