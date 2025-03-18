Λογαριασμός
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

μποτιλιάρισμα

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων:

  • στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου,
  • στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού προς τη λεωφόρο Αθηνών ανά τμήματα,
  • στη λεωφόρο Δημοκρατίας προς Άγιους Αναργύρους
  • στη λεωφόρο Θηβών από την Πετρούπολη προς το Περιστέρι
  • στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα κατά μήκος του Γέρακα λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων (παραμένει κλειστή η λωρίδα κυκλοφορίας εν αναμονή του ΕΚΑΒ λόγω τραυματισμένου ατόμου),
  • στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας ανά τμήματα.
  • στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου,
  • στην κάθοδο της Αρδηττού
  • στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς το Εδεμ
  • στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη
