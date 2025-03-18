Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων:
- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου,
- στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού προς τη λεωφόρο Αθηνών ανά τμήματα,
- στη λεωφόρο Δημοκρατίας προς Άγιους Αναργύρους
- στη λεωφόρο Θηβών από την Πετρούπολη προς το Περιστέρι
- στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα κατά μήκος του Γέρακα λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων (παραμένει κλειστή η λωρίδα κυκλοφορίας εν αναμονή του ΕΚΑΒ λόγω τραυματισμένου ατόμου),
- στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας ανά τμήματα.
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου,
- στην κάθοδο της Αρδηττού
- στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς το Εδεμ
- στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη
Πηγή: skai.gr
