Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή της Ρούλας Πισπιρίγκου και για τον θάνατο της 6,5 μηνών Ίριδας, ζήτησε απ' το μικτό ορκωτό δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας που ολοκλήρωσε την μαραθώνια αγόρευσή της, ζητώντας ουσιαστικά από τους δικαστές να κηρύξουν ένοχη την 36χρονη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, σε βάρος των δύο μικρότερων παιδιών της.

Η Βασιλική Δημοπούλου, που ξεκίνησε την αγόρευση της στις 9 το πρωί, μετά την πρόταση ενοχής για τη Μαλένα, εισηγήθηκε ενοχή της 36χρονης κατηγορουμένης και για το τελευταίο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη το οποίο φέρεται να είχε ασφυκτικό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του το 2021, ενώ το μωρό κοιμόταν δίπλα στην Τζωρτζίνα, για τον θάνατο της οποίας, το 2022, η Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια.

«Λειτούργησε άμεσα γιατί δίπλα κοιμόταν η Τζωρτζίνα. Άσκησε πίεση για να γίνει γρήγορα και άφησε σημάδια. Αφού ολοκλήρωσε το εγκληματικό της έργο, άφησε και το πανάκι στην κούνια. Γιατί; Γιατί ήταν σκοτάδι, δεν άναψε το φως, αφού κοιμόταν η Τζωρτζίνα. Αδυνατούσε να διακρίνει τις κηλίδες στο σκοτάδι. Η Πισπιρίγκου πνίγει τα παιδιά για να συνεχίσει ο γάμος της με τον Δασκαλάκη» είπε η εισαγγελική λειτουργός, η οποία χαρακτήρισε τα παιδιά της Πισπιρίγκου "άμοιρες Ιφιγένειες" στον βωμό ενός κραταιού γάμου που επιθυμούσε η μητέρα τους.

«Ο εγωκεντρισμός της, της τρώει τα σωθικά. Θέλει να κρατήσει τον σύζυγό της κοντά της. Υπερτερεί ο εγωισμός της για να ακολουθήσει να ζει το επίπλαστο όνειρο. Τι γίνονται τα κοριτσάκια; 'Αμοιρες Ιφιγένειες. Την απώλεια της αγάπης προδίδει το ψυχρό της βλέμμα, που βρίσκεται σε συμφωνία με την παγωμάρα των δακτύλων της» ανέφερε στην κατακλείδα της αγόρευσής της. Μία αγόρευση, που το κλείσιμό της προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας της 36χρονης, αλλά και της ίδιας της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Μεγάλο κομμάτι της τοποθέτησής της, η κ. Δημοπούλου το αφιέρωσε στους ιατροδικαστές, που "δεν έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους" και δεν αντιμετώπισαν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους θανάτους τριών μικρών παιδιών. Αποτέλεσμα αυτής της "επιπολαιότητας", κατά την εισαγγελική λειτουργό, ήταν "να βρει πρόσφορο έδαφος η κατηγορουμένη για να καλύψει τα εγκλήματα της".

Με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, η εισαγγελέας επέκρινε συγκεκριμένα πρόσωπα στηλιτεύοντας την στάση τους. "Για μένα, δύο είναι οι αιτίες. Ή προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόθυμους που θα καλύψουν επόμενες δικές τους υποθέσεις στο μέλλον, ή να επωφεληθούν εργασιακά" είπε. Αναφερόμενη μάλιστα, στην συνολική στάση συγκεκριμένης ιατροδικαστή, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι ο πλημμελής έλεγχος στα δεδομένα της Ίριδας, που εμπόδισε την πλήρη αξιολόγηση ευρημάτων και αποκάλυψη της αιτίας θανάτου του μωρού, λειτούργησε υπέρ της κατηγορουμένης και κατά της Τζωρτζίνας: "Πιθανόν σήμερα η Τζωρτζινα θα ζούσε και θα πήγαινε γυμνάσιο" είπε η κ. Δημοπούλου.

Πηγή: skai.gr

