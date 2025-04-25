Ολυμπία: Αδερφός έπιασε την αδερφή από το λαιμό - Τον αναζητούν οι Αρχές

Ένα ακόμα πολύ δυσάρεστο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε αυτή τη φορά σε χωριό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ανάμεσα σε δύο αδέρφια.

Μια 30χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την μανία του 31χρονου αδερφού της, όταν μέσα σε μια στιγμή έντασης, σε έναν καβγά μέσα στο σπίτι τους, ο αδερφός έπιασε την αδερφή του από το λαιμό και την απείλησε φραστικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η 30χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στον Πύργο, ενώ ο δράστης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναζητείται.

