Barbie: Η ιστορία της πιο διάσημης κούκλας ζωντανεύει σε έκθεση στη Γλασκώβη

Έκθεση που καταγράφει την εξέλιξη της Barbie και προσφέρει «έκρηξη χρωμάτων και νοσταλγίας» για όλες τις ηλικίες, σύμφωνα με τους επιμελητές της εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στη Σκωτία.

Η έκθεση «Barbie: The Exhibition» εξερευνά την ιστορία της κούκλας από το 1959 έως σήμερα και περιλαμβάνει αντικείμενα όπως ρούχα, οχήματα και σετ παιχνιδιών.

Περισσότερες από 150 κούκλες, μεταξύ άλλων μια σπάνια, χειροποίητη πρώτη έκδοση της Barbie και οι πρώτες μαύρες, ισπανόφωνες και ασιατικές εκδοχές της παρουσιάζονται στην Πινακοθήκη και Μουσείο Κελβινγκρόουβ στη Γλασκώβη.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον οργανισμό εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού Glasgow Life σε συνεργασία με το Μουσείο Ντιζάιν του Λονδίνου και τη Mattel.

Η Ντάνιελ Θομ, ανώτερη επιμελήτρια στο Μουσείο Ντιζάιν, δήλωσε στο PΑ: «Έχουν περάσει 67 χρόνια από τότε που η κούκλα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959 και η ιστορία που αφηγούμαστε εδώ είναι ουσιαστικά μια ιστορία σχεδιασμού, επειδή η κούκλα Barbie είναι ένα αντικείμενο που έχει σχεδιαστεί, και τα έπιπλα, τα ρούχα και όλα τα αξεσουάρ που τη συνοδεύουν έχουν σχεδιαστεί με πρόθεση και φροντίδα».

«Υπάρχουν άνθρωποι που θα θυμούνται να παίζουν με την κούκλα και να επινοούν τον δικό τους κόσμο της Barbie όταν ήταν παιδιά, αλλά έχουμε και ένα νεότερο κοινό λόγω της πρόσφατης ταινίας πριν από μερικά χρόνια» ανέφερε η επικεφαλής Μουσείων και Συλλογών του Glasgow Life

Οι διάφορες καριέρες της Barbie - από αστροναύτης μέχρι μουσικός, σεφ και γιατρός και οι διάφορες ενσαρκώσεις του Dream House (Σπίτι των Ονείρων) της είναι επίσης μεταξύ των εκθεμάτων.

Το αρχικό Dream House, που δημιουργήθηκε το 1962, είναι ένα μονώροφο, πτυσσόμενο στούντιο-διαμέρισμα κατασκευασμένο κυρίως από χαρτόνι, ενώ μια εκδοχή του 1978 βασίζεται σε έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι, που αποτελεί πρότυπο της «ρουστίκ ξύλινης εξοχικής κατοικίας» που ήταν δημοφιλής στην Αμερική στα μέσα του αιώνα. Η έκθεση «Barbie: The Exhibition» θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

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