Ανακοίνωση για το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργείου στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» που είχε ως αποτέλεσμα ασθενής να υποστεί εγκαύματα, εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια. Σημειώνεται πως, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιαδης, διέταξε άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την παρουσία ειδικού εμπειρογνώμονα, για το «απαράδεκτο ατυχημα» - όπως ανέφερε - με την ασθενή που υπέστη εγκαύματα.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως η 72χρονη γυναίκα υποβλήθηκε σήμερα (24/4) σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. «Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και προς το τέλος αυτής και «ενδεχομένως λόγω αιφνίδιας εμφάνισης αστοχίας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του χειρουργείου προκλήθηκε φλόγα από την οποία η ασθενής υπέστη εγκαύματα 2ου βαθμού.», σημειώνεται ενδεικτικά.

Υπογραμμίζεται πως «υπήρξε άμεση κινητοποίηση από τη χειρουργική ομάδα και το παριστάμενο νοσηλευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση του περιστατικού και πως αυθημερόν και μετά την εκτίμηση των εγκαυμάτων της ασθενούς και την αρχική αντιμετώπιση αυτών από πλαστικό χειρουργό, η 72χρονη αφυπνίστηκε ομαλά, με σταθερά ζωτικά σημεία». Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ασθενής μεταφέρθηκε στην Ανάνηψη του Νοσοκομείου, για μετεγχειρητική παρακολούθηση από τρεις ιατρικές ομάδες, γυναικολογική, πλαστική και αναισθησιολογική και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή.

«Για την διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ., ενώ ζητήθηκε αυθημερόν ο πλήρης φάκελος που αφορά στο σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης», αναφέρει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια.

«Για το απαράδεκτο ατύχημα με την ασθενή που υπέστη έγκαυμα στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» έδωσα εντολή για την άμεση διενέργεια ΕΔΕ, με την παρουσία ειδικού εμπειρογνώμονα», δηλώνει χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και προσθέτει:

«Εύχομαι περαστικά στην ασθενή, της ζητώ συγγνώμη και δεσμεύομαι ότι θα διαλευκανθεί το περιστατικό και θα τιμωρηθεί ο υπεύθυνος.»,

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το περιστατικό:

Αναφορικά με συμβάν που έλαβε χώρα στο ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στις 24/04/2025, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

