Σκλαβενίτης: Τρέχουν πλαστό διαγωνισμό σε βάρος του - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Νέα απάτη σε βάρος της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης έγινε γνωστή, καθώς επιτήδειοι τρέχουν εικονικό διαγωνισμό που στέλνεται σε μέιλ ανυποψίαστων πελατών με στόχο να τους εξαπατήσουν.

Η γνωστή αλυσίδα έχει εκδώσει ανακοίνωση για ανάλογα φαινόμενα, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της προκειμένου να μην πέφτουν θύματα των επιτήδειων.

"Η Επιχείρησή μας δεν διενεργεί τέτοιου είδους διαγωνισμούς και έχει προβεί σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές" υπογραμμίζεται.

Το μήνυμα της απάτης

Η ανακοίνωση της αλυσίδας

Εικονικοί διαγωνισμοί με παράνομη χρήση της επωνυμίας μας!



Άγνωστοι χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία, το σήμα, φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία της Επιχείρησής μας σε εικονικούς διαγωνισμούς –οι οποίοι είτε αναρτώνται σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες είτε επικοινωνούνται τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων–, με σκοπό την απόσπαση προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να κοινοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο ή/και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, καταχωρίζοντας προσωπικά στοιχεία τους, με δήθεν όφελος είτε δωροεπιταγές για αγορές από τα Καταστήματά μας είτε μετρητά είτε άλλα δώρα.

Η Επιχείρησή μας δεν διενεργεί τέτοιου είδους διαγωνισμούς και έχει προβεί σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Συστήνεται στους χρήστες του διαδικτύου και στους αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων ή μηνυμάτων, να μην ακολουθούν τέτοιου είδους συνδέσμους και να διαγράφουν άμεσα τυχόν παραπλανητικά μηνύματα. Σε περίπτωση που έχουν ήδη γνωστοποιήσει προσωπικά στοιχεία τους, συστήνεται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (τηλ.: 11188, email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr).

