Σημαντική είναι η προσέλευση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Καθολικών, στην Πανεπιστημίου, για τη Θεία Λειτουργία υπέρ αναπαύσεως του Πάπα Φραγκίσκου.
Η Λειτουργία, όπως είχε ανακοινώσει η Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών, ξεκίνησε στις 18.30 και ήδη το «παρών» δίνουν αρκετοί πιστοί και επώνυμοι.
Πηγή: skai.gr
