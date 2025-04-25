Σημαντική είναι η προσέλευση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Καθολικών, στην Πανεπιστημίου, για τη Θεία Λειτουργία υπέρ αναπαύσεως του Πάπα Φραγκίσκου.

Η Λειτουργία, όπως είχε ανακοινώσει η Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών, ξεκίνησε στις 18.30 και ήδη το «παρών» δίνουν αρκετοί πιστοί και επώνυμοι.

Πηγή: skai.gr

