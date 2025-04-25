Μία μοναδική ολόσωμη αγιογράφηση του Αγίου Παϊσίου – ένα ομοίωμα σε φυσικό μέγεθος - έχει στηθεί εδώ και λίγες ημέρες στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, στο Ναύπλιο.

Το έργο συγκινεί και εμπνέει πλήθος πιστών που συρρέουν στο μικρό εκκλησάκι για να φωτογραφηθούν με το ομοίωμα, ενώ αναδεικνύει τη βαθιά πνευματική σύνδεση της πόλης με τον Άγιο.

Οι αρχές ελπίζουν να ενισχύσει τον θρησκευτικό τουρισμό, καθιστώντας το Ναύπλιο σημαντικό προορισμό προσκυνήματος και προσευχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.