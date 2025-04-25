Λογαριασμός
Ολόσωμο ομοίωμα του Αγίου Παϊσίου στο Ναύπλιο, προσελκύει πλήθος πιστών - Βίντεο

Καθημερινά πιστοί συρρέουν στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας για να φωτογραφηθούν με το ομοίωμα

αγιος παισιος

Μία μοναδική ολόσωμη αγιογράφηση του Αγίου Παϊσίου – ένα ομοίωμα σε φυσικό μέγεθος - έχει στηθεί εδώ και λίγες ημέρες στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, στο Ναύπλιο

Το έργο συγκινεί και εμπνέει πλήθος πιστών που συρρέουν στο μικρό εκκλησάκι για να φωτογραφηθούν με το ομοίωμα, ενώ αναδεικνύει τη βαθιά πνευματική σύνδεση της πόλης με τον Άγιο. 

Οι αρχές ελπίζουν να ενισχύσει τον θρησκευτικό τουρισμό, καθιστώντας το Ναύπλιο σημαντικό προορισμό προσκυνήματος και προσευχής.

