Ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 13 άτομα για την εμπλοκή τους στο οπαδικό επεισόδιο, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες του Σαββάτου 20 Μαρτίου 2021, περιμετρικά γηπέδου σε περιοχή της Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξιχνίαση του επεισοδίου με αθλητικό υπόβαθρο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας, είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς της τότε Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 3 εμπλεκόμενοι στα όρια του αυτοφώρου, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και 9 προσαγωγές.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση του πληροφοριακού και βιντεοληπτικού υλικού, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή επιπλέον 13 ατόμων.

Όπως προέκυψε, οι συγκεκριμένοι, ως οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, συχνά συμμετείχαν ενεργά σε πλήθος εκδηλώσεων πρώην συνδέσμων, ενώ μέρος αυτών έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε αρμοδίως και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης σε αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια αγώνων της ομάδας τους.

Σημειώνεται πως βραδινές ώρες του Σαββάτου 20 Μαρτίου 2021, στην περιοχή Χαριλάου, ομάδα 40 περίπου ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και με τη χρήση ξύλινων – μεταλλικών αντικειμένων, πραγματοποίησαν επίθεση σε βάρος παρευρισκομένων οπαδών ομάδας της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο (2) εξ αυτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, ενώ παράλληλα προκάλεσαν φθορές σε δεκαοκτώ (18) σταθμευμένα οχήματα.

Η κινητοποίηση και η έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην προσαγωγή συνολικά εννέα (9) ατόμων, εκ των οποίων τρεις (3) συνελήφθησαν. Πρόκειται για άτομα ηλικίας τότε 29, 35 και 18 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

