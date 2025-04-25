Από την Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΟ Αθηνών- Κορίνθου, στην περιοχή της Ακράτας, λόγω εργασιών εγκατάστασης φωτιστικών τύπου LED και επαναχρωματισμού τους με φωτοκαταλυτικά αυτοκαθαριζόμενα χρώματα νέας γενιάς.

Οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε τρεις φάσεις, με αποκλεισμό μόνο της κατεύθυνσης προς Αθήνα, και θα διαρκέσουν έως το αργότερο την Πέμπτη 05 Ιουνίου 2025.

Α’ Φάση – Αποκλεισμός κλάδου προς Αθήνα

i. Εκτροπή της κυκλοφορίας του κλάδου προς Αθήνα στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 146,1 έως τη Χ.Θ. 143,3 και ταυτόχρονη αμφιδρόμηση του κλάδου κυκλοφορίας προς Πάτρα μεταξύ των παραπάνω Χιλιομετρικών Θέσεων σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα.

ii. Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του κόμβου Ακράτας προς τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα λόγω κοντινής απόστασης της λωρίδας επιτάχυνσης από το Άνοιγμα Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) στη Χ.Θ. 146,1. Οι οδηγοί με κατεύθυνση από Ακράτα προς Αθήνα θα εξυπηρετούνται από τον αμέσως επόμενο κόμβο Δερβενίου (Χ.Θ. 140,4).

Β’ Φάση – Άρση εκτροπής και εναλλάξ αποκλεισμός λωρίδων στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Άρση της εκτροπής της Α’ Φάσης και εναλλάξ αποκλεισμός της δεξιάς και κατόπιν της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τη Χ.Θ. 146,8 έως τη Χ.Θ. 144,6.

Η κυκλοφορία προς Πάτρα δεν επηρεάζεται.

Γ’ Φάση - Αποκλεισμός κλάδου προς Αθήνα

Επανάληψη της Α΄Φάσης για υλοποίηση δοκιμών.

Οι αναγκαίες σημάνσεις μακράς διάρκειας Οι Φάσεις Α’ και Β’ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 3,5 και 1,5 εβδομάδες αντίστοιχα, ενώ η Φάση Γ’ περίπου 2-3 ημέρες.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

