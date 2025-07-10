Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ασπροχώρι Ωρωπού.

Οι αρχικές δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά και με το πρώτο φως της ημέρας, εναέρια μέσα πυρόσβεσης σηκώθηκαν για να συνδράμουν στις ολονύκτιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Ειδικότερα, έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 6 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Όπως δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, η μείωση της έντασης των ανέμων αποτέλεσε βασικό στοιχείο του περιορισμού της πυρκαγιάς. «Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορισμό και βελτίωση της κατάστασης, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στον έλεγχο της πυρκαγιάς», σημείωσε και επισήμανε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και συνεχίζουν να δίνουν ολονύχτια μάχη. «Η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί και η μάχη των πυροσβεστών θα είναι ολονύχτια, προκειμένου το ξημέρωμα να μας βρει στην καλύτερη δυνατή φάση για την πλήρη αντιμετώπισή της», υπογράμμισε.

Ο περιορισμός της φωτιάς βασίστηκε κατά τις νυχτερινές ώρες στη δουλειά των δασοκομάντος, οι οποίοι εστίασαν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ούτως ώστε να μην απειληθούν τα σπίτια των οικισμών και οι περιουσίες των κατοίκων.

«Δεν υπήρξε εφησυχασμός επειδή η ένταση των ανέμων μειώθηκε. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αυξήθηκαν δύο φορές, ενισχύθηκαν με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, και αυτή τη στιγμή είναι πλήρως ενισχυμένες στο πεδίο και ήδη έχουμε αυτή την πολύ βελτιωμένη εικόνα και έχει προστατευτεί μέχρι στιγμής και ο οικισμός Ασπροχώρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης ενώ τόνισε ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είχαν προβλεφθεί από το Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς που είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. «Μιλούσε για ακραίες συνθήκες, μαζί με άλλες περιοχές και στην περιοχή της Αττικής. Συνεπώς υπήρχε και γενική επιφυλακή από το Πυροσβεστικό Σώμα», κατέληξε.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε σε κατοικίες, ούτε σε υποδομές ενώ υπογράμμισε ότι «το μεγάλο στοίχημα ήταν να μην περάσει η πυρκαγιά στον οικισμό του Ασπροχωρίου αν και έφτασε πολύ κοντά σε αυτόν». «Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει να είναι μια πραγματικότητα. Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν», είπε.

Με βάση νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου σημαντικά και πλέον στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 210 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 51 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Στην κατάσβεση υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου, υδροφόρες και ΟΤΑ. Στο σημείο επίσης επιχειρούν 66 αστυνομικοί με 30 οχήματα οι οποίοι επιτηρούν τους δρόμους και τα σπίτια.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας είχαν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 21 εναέρια μέσα, 13 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Η διαχείριση των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», ενώ παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Δύσκολη νύχτα

«Έχει απλώσει πάρα πολύ η φωτιά. Κινδυνεύουν σπίτια... Ευτυχώς έχει σταματήσει ο άνεμος. Θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολη νύχτα αν η φωτιά δεν συγκρατηθεί και πάει προς Μαλακάσα. Αν πάει προς Μαλακάσα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα» προειδοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Ντιλίρης, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο ειδικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ωρωπού Γιάννης Μονιάκης, δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες εστίες στην περιοχή, και το δάσος είναι παρθένο με πολλή καύσιμη ύλη.

Ήχησε το 112

Λίγο μετά τις 18.30 με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στην περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Για εικόνες αποκάλυψης και κόλαση έκαναν λόγο κάτοικοι στον ΣΚΑΪ. Κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία και τον φόβο τους και όπως ανέφεραν πήραν μόνο τα κινητά τους και νερό και έφυγαν από το σπίτι με τα οχήματα τους. Ωστόσο, ανησυχούν για τις περιουσίες τους όσο βλέπουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά.

Σε ετοιμότητα παρέμεινε τη νύχτα το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου για απομάκρυνση στη δομή της Μαλακάσας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξεκίνησε προετοιμασία για πιθανή εκκένωση της δομής σε περίπτωση που δεν θα ελεγχόταν το μέτωπο της φωτιάς.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προληπτικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απομάκρυνση όσων φιλοξενούνται εκεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνσή τους. «Είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν» είπε και προσέθεσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται αυτός ο κίνδυνος».

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας από το ύψος του κόμβου Μαλακάσας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.



