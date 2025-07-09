Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο Ασπροχώρι Ωρωπού

Ανεξέλεγκτη καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Ασπροχώρι Ωρωπού, που πλέον εκδηλώνεται σε τρία μέτωπα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου βρίσκεται σε ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση της δομής προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα.

Ελλείψει εναέριων μέσων, ο περιορισμός της φωτιάς εξαρτάται από τη δουλειά των δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν εστιάσει στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ούτως ώστε να σωθούν τα σπίτια των οικισμών και οι περιουσίες. Ο οικισμός Ασπροχώρι έχει εκκενωθεί από τους κατοίκους από νωρίς, γεγονός που διευκολύνει την επιχείρηση των πυροσβεστών.

«Έχει απλώσει πάρα πολύ η φωτιά. Κινδυνεύουν σπίτια... Ευτυχώς έχει σταματήσει ο άνεμος. Θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολη νύχτα αν η φωτιά δεν συγκρατηθεί και πάει προς Μαλακάσα. Αν πάει προς Μαλακάσα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα» προειδοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Ντιλίρης.

«Είναι συνεχόμενες οι εναλλαγές ανέμου, δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής, ευελπιστούμε να πέσει ο αέρας... Είναι τρία τα μέτωπα σε Ασπροχώρι, σε Συκάμινο και Ωρωπό, και σε ένα κομμάτι σε μια ρεματιά ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα μέτωπα. Το μεγαλύτερο μέτωπο, έκτασης τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ακουμπάει τις φλόγες του νεκροταφείου και βρίσκεται 200 μέτρα από τα σπίτια» τόνισε στον σταθμό μας ο ειδικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ωρωπού Γιάννης Μονιάκης. Υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες εστίες, και το δάσος είναι παρθένο με πολλή καύσιμη ύλη.

Για εικόνες αποκάλυψης και κόλαση έκαναν λόγο κάτοικοι στον ΣΚΑΪ. Σε ετοιμότητα για απομάκρυνση βρίσκονται οι άνθρωποι στη δομή της Μαλακάσας, σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί το μέτωπο της φωτιάς. Πάντως, η δομή προς το παρόν δεν κινδυνεύει, τόνισε στον σταθμό μας ο βουλευτής Γιάννης Γκιόγκας.

Με βάση νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου σημαντικά και πλέον στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 210 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 51 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Στην κατάσβεση υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου, υδροφόρες και ΟΤΑ. 13 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα επιχείρησαν επίσης, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στο σημείο επίσης επιχειρούν 66 αστυνομικοί με 30 οχήματα οι οποίοι επιτηρούν τους δρόμους και τα σπίτια.

Λίγο μετά τις 18.30 με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στην περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία και τον φόβο τους για την πυρκαγιά. Όπως ανέφεραν πήραν μόνο τα κινητά τους και κάποια νερά και έφυγαν από το σπίτι με τα οχήματα τους. Ωστόσο, ανησυχούν για τις περιουσίες τους όσο βλέπουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά.

Στο σημείο όπου βρίσκεται η κάμερα του ΣΚΑΪ καταγράφεται πυκνός καπνός, ενώ φαίνεται πως πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ενεργοποίηση 112



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ασπροχώρι #Ωρωπού #Αττική απομακρυνθείτε προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



112 Greece

Η διαχείριση των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε στην περιοχή

Παράλληλα, στην πυρκαγιά έχει μεταβεί κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου από το ύψος του παράδρομου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και στην οδό Συκάμινου από το ύψος του παράδρομου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.

Παράλληλα, υπάρχει εκτροπή στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας από το ύψος του κόμβου Μαλακάσας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

