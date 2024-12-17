Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο σε Ροδόπη και Θάσο

Πέντε νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι, ο Δήμος Κομοτηνής, ο Δήμος Αρριανών, ο Δήμος Ιάσμου ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών και ο Δήμος Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάχθηκαν από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 στη λειτουργία του Κτηματολογίου, μετά την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης (ΦΕΚ 6879_Β_16.12.2024).

Με την ένταξη των πέντε αυτών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Θάσου, 253.170 ιδιοκτησίες και 351.535 δικαιώματα περιέρχονται σε καθεστώς λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Αναλυτικά, εντάσσονται στη λειτουργία του Κτηματολογίου:

- Δήμος Κομοτηνής: (α) Δημοτική Ενότητα Αιγείρου (Τοπικές Κοινότητες Νέας Καλλίστης, Φαναρίου), (β) Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής (Τοπικές Κοινότητες Γρατινής, Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς, Κοσμίου, Πανδρόσου) και (γ) Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου (Τοπικές Κοινότητες Αγίων Θεοδώρων, Νέου Σιδηροχωρίου)

- Δήμος Αρριανών

- Δήμος Ιάσμου

- Δήμος Μαρώνειας- Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

- Δήμος Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες:

• Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (εξαιρουμένων των πράξεων α) διανομής, β) ανταλλαγής, γ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και δ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση) που υποβάλλονται προς εγγραφή από τους συμβολαιογράφους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.

• Η υποβολή πράξεων που συντάσσονται ή και διακινούνται από δικηγόρους και αφορούν σε εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και εγγραφή προσημείωσης πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά. • Η υποβολή αιτήσεων και συνυποβαλλόμενων εγγράφων για την εγγραφή πράξεων που περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν ή διακινούν οι δικαστικοί επιμελητές και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης, πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.

• Η υποβολή αιτήσεων εξωδικαστικών διορθώσεων, όπως αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων και αιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.2664/1998, που υποβάλλονται από Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, καθώς και από φυσικά και νομικά πρόσωπα πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά.• Η έρευνα των επαγγελματιών στην κτηματολογική βάση γίνεται και ψηφιακά.

• Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου κ.λπ.) υποβάλλονται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά (7/24).• Το πρωτόκολλο είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικό.

• Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις καταργούνται.

• Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω POS.

• Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κατατίθενται ηλεκτρονικά.

• Το ωράριο λειτουργίας για την επιτόπια έρευνα των βιβλίων και των τηρούμενων αρχείων του Υποκαταστήματος είναι ενιαίο και διευρυμένο για όλη τη χώρα, από τις 08:30 έως και τις 13:30.

Στόχο του Ελληνικού Κτηματολογίου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων και ο καινοτόμος και ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας τους, συμβάλλοντας στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς όλους τους συναλλασσόμενους πολίτες και επαγγελματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

