Στα άδυτα της δυναστείας των Άσαντ - Μία αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του BBC έρχεται στον ΣΚΑΪ

Πιο επίκαιρο από ποτέ, το «A Dangerous Dynasty: House of Assad», το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του BBC, μπαίνει στα άδυτα της δυναστείας των Άσαντ με πρωταγωνιστές τον Μπασάρ Αλ Άσαντ και τη σύζυγό του Άσμα.

Η σειρά, τριών επεισοδίων, έρχεται αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στις 23.15 και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.00. Η άνοδος και η πτώση των Άσαντ, οι σκοτεινές ρίζες του καθεστώτος, τα παιχνίδια στη γεωπολιτική σκακιέρα, το προδιαγεγραμμένο τέλος. Σπάνιο οπτικό υλικό και αυθεντικές μαρτυρίες από τα πιο κοντινά πρόσωπα συνθέτουν την ιστορία ενός αμφιλεγόμενου ζευγαριού, το οποίο ήρθε στο προσκήνιο ως μια δύναμη εκμοντερνισμού, αλλά κατέληξε επικεφαλής ενός βίαιου καθεστώτος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου.

Απόψε στις 23.15, στο πρώτο επεισόδιο, η γνωριμία και ο έρωτας του ζευγαριού στην Αγγλία όταν ο Μπασάρ συνέχιζε τις ιατρικές σπουδές του στο Λονδίνο. Αμέσως μετά, το δεύτερο επεισόδιο της σειράς βρίσκει τον Μπασάρ Αλ Άσαντ να είναι πρόεδρος της Συρίας. Η λαμπερή σύζυγός του είναι πρώτη κυρία, όμως τα προβλήματα δεν λείπουν και για τους δυο τους. Τα μέλη της οικογένειας του Μπασάρ δεν συμπαθούν την Άσμα και προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. αποκαλεί τη Συρία «μέρος του Άξονα του Κακού» και τα Ηνωμένα Έθνη

εκδίδουν διαγγέλματα που η οικογένεια του Μπασάρ επιμένει να αγνοεί.

Σύντομα, η οικογένεια Άσαντ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας για φόνο, μετά από μια θανατηφόρα έκρηξη στο αυτοκίνητο ξένου ηγέτη. Ο Μπασάρ και

η Άσμα προσπαθούν να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση της κανονικότητας και της νομιμότητας και φωτογραφίζονται στα εγκαίνια της όπερας της Δαμασκού,

την ίδια στιγμή που στις φυλακές της Συρίας οργανώνονται μαζικές 2 δολοφονίες κρατουμένων σε κλίμακα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Η συνέχεια δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτική.

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.00, στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ξεσπά με όλη του την ένταση. Ο Μπασάρ Αλ

Άσαντ έχει κλείσει μια δεκαετία στο τιμόνι της χώρας του, ενώ η Άσμα απολαμβάνει τον ρόλο της πρώτης κυρίας οργανώνοντας φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και «σεμινάρια δημοκρατίας» στα σχολεία. Την ώρα που η Άσμα φωτογραφίζεται για τη Vogue, η Αραβική Άνοιξη φέρνει διαδηλώσεις και στη Συρία.

Ο Μπασάρ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ενδώσει στα αιτήματα του λαού για περισσότερη ελευθερία ή αν θα ακολουθήσει πιστά τα βήματα του απολυταρχικού πατέρα του. Η ωμότητα των επακόλουθων εξελίξεων συγκλονίζει όλη την υδρόγειο. Ενώ το χάος του εμφυλίου πολέμου καλύπτει

όλη τη Συρία, ο ISIS κάνει την εμφάνισή του και ο Μπασάρ βρίσκεται ένα βήμα προτού να χάσει εντελώς τον έλεγχο της χώρας του. Ακριβώς εκείνη τη

στιγμή έρχεται στο προσκήνιο ένας αμφιλεγόμενος σύμμαχος, που τον βοηθά να στρέψει τις πολεμικές εξελίξεις προς το μέρος του. Για πόσο όμως, θα

κρατήσει αυτό;

