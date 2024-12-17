Δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση του 38χρονου από τον 68χρονο πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη στα Πατήσια, μετά από καταγγελία γειτόνων.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ιατροδικαστικά δεν φαίνεται πως ο άνδρας, που έχει νοητική υστέρηση, να έχει βιαστεί. Φαίνεται να υπάρχουν ωστόσο σημάδια για σωματική βία, με τις έρευνες να συνεχίζονται από τον ιατροδικαστή. Όπως αναφέρει ο Θεοδόσης Πάνου σε ρεπορτάζ του στον ΣΚΑΪ, κάποιες μορφές ασέλγειας δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν για αυτό και δεν έχει βγει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση.

Όπως έχει γίνει γνωστό νωρίτερα, γιος και πατέρας έμεναν μόνοι στο σπίτι και οι γείτονες είχαν καταγγείλει στην αστυνομία πως είχαν αντιληφθεί κακοποίηση καθώς άκουγαν το περασμένο βράδυ τον 38χρονο να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 68χρονο, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Ενδεχομένως ο 38χρονος να οδηγηθεί σε ίδρυμα για να του παραχθεί βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

