Σε διυπουργική σύσκεψη, κατά την οποία όπου εξετάστηκε η Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κυβερνητικό σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε ειδική εκδήλωση στις 30 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, όπως η ιστοσελίδα parco.gov.gr, όπου οι γονείς θα μπορούν να βρουν εύληπτες οδηγίες ώστε να αξιοποιήσουν τους γονικούς ελέγχους που διαθέτουν προεγκατεστημένους οι περισσότερες φορητές συσκευές, και η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει την αυτόματη πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη.

Συζητήθηκαν οι τελικές επιλογές σχετικά με σημαντικά ζητήματα για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής, ενώ τονίστηκε η σημασία της συμμετοχής των γονιών αλλά και της εκπαίδευσης των παιδιών στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της υπερέκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αιχμή τη διαμόρφωση και κατάθεση ενός Χάρτη Ψηφιακών Δικαιωμάτων, μέσω του οποίου θα κωδικοποιηθούν δικαιώματα και δικλίδες προστασίας, ειδικά των ανηλίκων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πριν από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε στον ΣΚΑΪ για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Εδώ το πρόβλημα πρέπει να το δούμε συνολικά. Η βία των ανηλίκων, ο εθισμός στο διαδίκτυο, όλα αυτά είναι μεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και τη διάσταση του κράτους, τη διάσταση των πλατφορμών και τη διάσταση της οικογένειας.

Εμείς δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε ένα μέτρο που θα είναι πυροτέχνημα. Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μια σύσκεψη με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα ακούσει και θα κάνει ανακοινώσεις. Θα κινηθούμε σε δύο επίπεδα μιας ευρείας στρατηγικής. Το ένα είναι για το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, να γνωρίζουν τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους, να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης και θα πει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ο πρωθυπουργός. Αλλά μην περιμένετε από αυτήν την κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις πάνω από τον πήχη της πραγματικότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.