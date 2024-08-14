Φωτιά στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγια σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος. Επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2024

