Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στην Άνω Επίδαυρο - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος- Επί ποδός η πυροσβεστική

UPDATE: 16:43
Φωτιά στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Επίδαυρο Αργολίδος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Επίδαυρος Φωτιά
