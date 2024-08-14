Άγριο ξύλο έπεσε τη νύχτα του Σαββάτου σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης του Ρεθύμνου, που αυτές τις ημέρες σφύζει από τουρισμό.

Το σοβαρότατο επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε κατάστημα που ήταν γεμάτο κόσμο. Εκ των πρωταγωνιστών του επεισοδίου φέρεται νεαρός από χωριό του Μυλοποτάμου, ο οποίος καταγράφεται να κλωτσάει άλλον νεαρό, ακόμα και όταν ο δεύτερος έχει πέσει αναίσθητος στο πάτωμα.

Με βάση την περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, μάλιστα, φέρεται να έγινε και χρήση σιδερογροθιάς.

Ακούγονται φωνές, ουρλιαχτά, τρίτα πρόσωπα προσπαθούν να μπουν στη μέση, ενώ νεαρή θαμώνας φωνάζει να καλέσουν την αστυνομία, καθώς φοβάται για την επικίνδυνη τροπή που πήρε το περιστατικό.

Αποκαλυπτικό των όσων εκτυλίχθηκαν είναι το βίντεο που κατέγραψε με το κινητό θαμώνας του μαγαζιού, υλικό που εστάλη στο Cretalive.gr, με την υποσημείωση: «έχει ξεφύγει η κατάσταση».

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νεαρός που σωριάστηκε στο πάτωμα του μαγαζιού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε κλήση στην Αστυνομία για το συμβάν, δεν έχει γίνει γνωστό όμως αν από μέρους του θύματος υποβλήθηκε μήνυση.

Πηγή: skai.gr

