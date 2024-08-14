Η εκτροπή του μπλε Mercedes έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στην περιοχή ΟΣΜΑΕΣ στον Θεολόγο, όταν ο 52χρονος οδηγός από άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμο πέφτοντας σε χαράδρα.

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αρχικά γιατί δεν τούμπαρε και στη συνέχεια γιατί η ανεξέλεγκτη πορεία του σταμάτησε σε δέντρα.

Ωστόσο το αυτοκίνητο αιωρούνταν και ήταν δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματία οδηγού, ο οποίος μάλιστα αιμορραγούσε στο χτυπημένο του πόδι.

Οι πυροσβέστες του Κλιμακίου της Αταλάντης με τη βοήθεια συναδέλφων τους από τη Λαμία που περιπολούσαν στην περιοχή κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία οδηγό και να τον ανεβάσουν με φορείο πάνω στο δρόμο, αφού πρώτα έδεσαν με μια ζώνη το πόδι του για να σταματήσουν την αιμορραγία.

Πηγή: Lamiareport.gr

