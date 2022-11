Έφυγε από τη ζωή ο Θεσσαλονικιός επιζών του Ολοκαυτώματος Μοσέ Αελιόν - Εζησε τη φρίκη στο Άουσβιτς

Έφυγε, σήμερα το πρωί, από τη ζωή, σε ηλικία 97 ετών, ο Θεσσαλονικιός (στην καταγωγή) επιζών του Ολοκαυτώματος Μοσέ Αελιόν, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του μόνιμα στο Ισραήλ και ως την τελευταία του πνοή μαχόταν ώστε να κρατηθεί ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος προκειμένου να μην βιώσει ξανά η ανθρωπότητα μια τέτοια τραγωδία.

«Από χρόνια πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να μην ξεχασθεί από την ανθρώπινη συνείδηση ποτέ τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Γι' αυτό αποφάσισα, όπως και πολλοί άλλοι διασωθέντες, να διηγούμαι, όσο ζω, όσα βίωσα», έλεγε, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από χρόνια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μοσέ Αελιόν, ο οποίος μετά τη θηριωδία των στρατοπέδων -κολαστηρίων του Γ' Ράιζ, ξεκίνησε μια νέα ζωή στο Ισραήλ.

Στην Ελλάδα επέστρεψε για επίσκεψη μόλις το 1987, ενώ στο μεταξύ διάστημα ήταν ιδιαίτερα απρόθυμος να μιλήσει για το Ολοκαύτωμα ακόμα και στον στενό οικογενειακό του κύκλο.

Όταν, όμως, αποφάσισε τελικά να «σπάσει» το φράγμα της σιωπής, έδινε καθημερινές μάχες να μην σκεπάσει η σκόνη της λήθης τη μνήμη.

"Whoever survived the Holocaust, must speak about it"

A deeply moving testimony by Greek-Jewish #Holocaust survivor Moshe Aelion, who was in Auschwitz



His strong message to the future generation is "Never say it can’t happen"#WeRemember#HolocaustRemembranceDay@AnnitaDemetriou pic.twitter.com/1vmI8wtRpE