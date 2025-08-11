Οκτώ νέα ειδικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο - Νέοι τομείς και ειδικότητες στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην κατεύθυνση της υποστήριξης της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση προχώρησε στην ίδρυση 8 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση επιπλέον δυο τομέων και 6 ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Συγκεκριμένα ιδρύονται τα παρακάτω ειδικά σχολεία:

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΙΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΔΙΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΔΙΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΚΩ - ΔΙΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιδρύονται δυο νέοι τομείς, ο τομέας «Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ανατολικής Μάνης και ο τομέας «Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Οι έξι νέες ειδικότητες στα ΕΝΕΕΓΥΛ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΩΡΩΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» του ΤΟΜΕΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΡΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» του ΤΟΜΕΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΧΑΝΙΩΝ



Tα ειδικά σχολεία προσφέρουν εξειδικευμένο περιβάλλον και προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) με την κατάλληλη κατάρτιση για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ως εκ τούτου προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τον σκοπό αυτό υπηρετεί επίσης η ίδρυση 3.448 Τμημάτων Ένταξης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ. Με ιδιαίτερη έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ενισχύεται μαζικά, σε μια προσπάθεια να θεραπευτούν οι διαχρονικές ελλείψεις σε ειδικές δομές εντός Γυμνασίων και Λυκείων. Εν τω μεταξύ σχεδιάζεται πρόγραμμα για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία της χώρας με Ηλεκτρικά Σχολικά Λεωφορεία.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: « Επιβεβαιώνουμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας για ένα σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς «χαμένες διαδρομές» και χωρίς φραγμούς στην πρόσβαση στη γνώση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό. Πριν από λίγες μέρες με νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους, συστήσαμε 1.200 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την παροχή υποστήριξης σε 3.000 σχολεία και επιπλέον 700 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΑΣΥ. Κάνουμε πολλά και ουσιαστικά βήματα για ένα σχολείο που δεν αποκλείει κανέναν και στηρίζει περισσότερο όσους το έχουν ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την επίμονη προσπάθειά μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.