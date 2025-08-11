Καταγγελία για αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές σε παραλίες της Ρόδου

«Αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές» στον αιγιαλό και τις παραλίες της Ρόδου καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου «Ομπρέλα», ενώ σε μια περίπτωση αναφέρουν πως ενώ έχει γίνει μίσθωση για τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών σε 82 τ.μ., έχει γίνει κατάληψη έκτασης περίπου 1.200 τ.μ.

Σε ανακοίνωση κάνουν λόγο και για «αυθαίρετες καταλήψεις που καταλαμβάνουν εκτάσεις πολλαπλάσιες της τυπικά παραχωρηθείσας, παρακώλυση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, παραλίες που τελούν «υπό κατάληψη» με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, επιχειρήσεις που σφραγίζονται τον Οκτώβριο και λειτουργούν το επόμενο καλοκαίρι σαν να μην συνέβη τίποτα – συνθέτουν μια εικόνα κατάφωρης παραβίασης της νομιμότητας».

Όπως επισημαίνουν: «Το φαινόμενο αυτό δεν πλήττει μόνο συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά γεννά και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων που τηρούν τη νομιμότητα. Την ίδια στιγμή υπονομεύεται κάθε προοπτική βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης του τόπου μας».

Στη συνέχεια, αναφέρουν τα εξής παραδείγματα:

Παραλία Έλλη, επιχείρηση AZUL - πρώην ΒΑΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία από την εφαρμογή my-coast, η παραχώρηση με κωδικό 2515 (175493) αφορά αποκλειστικά «απλή χρήση αιγιαλού». Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος με μόνιμες κατασκευές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 400 τ.μ.. Για τις κατασκευές αυτές η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει ήδη εκδώσει Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Αυθαίρετων, Κατασκευών. Επιπλέον, ενώ η μίσθωση αφορά σε 704,13 τ.μ., η πραγματικά κατειλημμένη και εκμεταλλευόμενη από την επιχείρηση έκταση υπερβαίνει τα 2.100 τ.μ., με εξαιρετικά πυκνή ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. Η σύγκριση των αεροφωτογραφιών με την παραχωρηθείσα έκταση είναι αποκαλυπτική.

Σήμερα, κυριολεκτικά πάνω στην άμμο, έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και λειτουργεί εστιατόριο με βοηθητικούς χώρους, υπαίθριο μπαρ, ακόμη και παροχή υπηρεσιών μασάζ.

Η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, με την απόφαση 608/2024 (ΑΔΑ: 9ΨΡΛΩ1Ρ-ΣΕ8) που ελήφθη στις 23 Αυγούστου 2024, αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει διαδικτυακά γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας της.

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εγκριτική απόφαση - άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Δεν ανευρέθη μίσθωση - παραχώρηση του τμήματος κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει για την εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματός της.

Παρά τα παραπάνω και την απόφαση διακοπής λειτουργίας, και ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο εάν υφίστανται νόμιμη μίσθωση ή άδεια λειτουργίας, η επιχείρηση συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, με νέο όνομα πλέον αλλά πανομοιότυπη δραστηριότητα, χωρίς φυσικά να έχουν αποκατασταθεί οι παρανομίες.

Παραλία Έλλη, επιχείρηση Ronda

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία από την εφαρμογή my-coast, η παραχώρηση με κωδικό 2504 (175495) αφορά απλή χρήση αιγιαλού για έκταση 439,37 τ.μ., ενώ η παραχώρηση για το 2024 με κωδικό 2533 (175511), επίσης για απλή χρήση, αναφέρεται σε έκταση 999,47 τ.μ.

Ωστόσο, έχουν κατασκευαστεί μόνιμες αυθαίρετες κατασκευές επί της παραλίας, όπως πέργολες μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικό μπαρ και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν εμφανώς την παραχωρηθείσα χρήση. Ο συνδυασμός αυτών των κατασκευών με φυτοφράκτες αποκόπτει πλήρως την οπτική επαφή με τη θάλασσα.

Από έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου προκύπτει σειρά παραβάσεων μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν σημαντική αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, με την εκμεταλλευόμενη έκταση να υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ..

Η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, με την απόφαση 607/2024 (ΑΔΑ: ΨΤΟΑΩ1Ρ-ΘΜΔ) της 23ης Αυγούστου 2024, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, και χωρίς να έχουν αποκατασταθεί οι παρανομίες και η αυθαίρετη κατάληψη, η επιχείρηση συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ευθύνες ΕΤΑΔ για τη συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων AZUL και RONDA

Στα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης τμήματος αιγιαλού μεταξύ της ΕΤΑΔ ΑΕ και των μισθωτριών επιχειρήσεων, στα άρθρα που αφορούν «Χρήση του μισθίου - υποχρεώσεις μισθώτριας» και «Λήξη - Λύση της σύμβασης» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Η χρήση του Μισθίου πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστου πράγματος και χωρίς να επέρχεται αλλοίωση στη γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού»

«Η Μισθώτρια υποχρεούται να λάβει με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη της όλες τις προβλεπόμενες άδειες, από κάθε τυχόν αρμόδια αρχή, τις οποίες οφείλει να τηρεί σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχειρηματική της δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης»

«Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή οποιασδήποτε μόνιμης ή άλλης μη επιτρεπόμενης κατασκευής επί του Μισθίου»

«Η μίσθωση λύεται και πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου, κατόπιν καταγγελίας …, σε περίπτωση που η Μισθώτρια παραβεί οιονδήποτε από του όρους του παρόντος που συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις»

Θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση της ΕΤΑΔ ΑΕ να:

προβεί άμεσα σε λύση των ανωτέρω μισθώσεων δεδομένου ότι παραβιάζουν κατάφωρα τους όρους της μίσθωσης,

μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε νέα μίσθωση στις εν λόγω θέσεις εάν προηγουμένως δεν έχουν κατεδαφιστεί όλες οι αυθαίρετες κατασκευές επί του αιγιαλού και της παραλίας.

Παραλία Anthony Quinn

Σύμφωνα με την εφαρμογή my-coast η παραχώρηση (κωδ. 20116) αφορά χρήση «τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών» για καλυπτόμενη έκταση 82 τ.μ.. H αυθαίρετη κατάληψη του χώρου είναι εξοργιστική: Ενώ η μίσθωση αφορά μόνο 82 τ.μ., έχει γίνει κατάληψη έκτασης περίπου 1.200 τ.μ.. Ενώ δηλαδή νόμιμα θα έπρεπε να υπάρχουν 24 ξαπλώστρες, έχουν τοποθετηθεί 150. Τα ομπρελοκαθίσματα έχουν αναπτυχθεί σε κάθε διαθέσιμη σπιθαμή χώρου, σε ορισμένα σημεία μάλιστα υπάρχει δυσκολία ακόμη και απλής διέλευσης του επισκέπτη, ενώ σε κάποια σημεία οι ξαπλώστρες βρίσκονται ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Η παραλία επί της ουσίας έχει μετατραπεί σε ιδιωτική, όπου εάν κάποιος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των «υπηρεσιών» της επιχείρησης, αδυνατεί να σταθεί.

Τέλος, το δίκτυο επισημαίνει πως: «Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν κοινόχρηστα αγαθά. Το Σύνταγμα και η νομοθεσία διασφαλίζουν το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση και ακώλυτη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε να γίνουμε “ξένοι” στον τόπο μας. Τα προβλήματα στο νησί της Ρόδου είναι πολλά, αλλά οι πολίτες της Ρόδου και το Δίκτυο Ομπρέλα θα συνεχίσουν τον αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου χώρου και του κοινού συμφέροντος».

