Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.

Η Λένα Σαμαρά εξέπνευσε το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29».

