Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα περίπου 50 ετών.

