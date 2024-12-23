Στα μυστικά της μακροζωίας των κατοίκων της Ικαρίας ήταν αφιερωμένο εκτενές ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου από τη δημόσια ραδιοφωνία του Κρατιδίου της Βαυαρίας Bayerischer Rundfunk.

Το ρεπορτάζ (διάρκειας 24΄) με τίτλο «Πώς ζει κάποιος μέχρι τα 100; Το μυστικό της μακροζωίας» επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Bernd-Uwe Gutknecht για την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού, «Radiowissen».

Ο Γερμανός δημοσιογράφος είχε επισκεφθεί το νησί τον προηγούμενο Οκτώβριο, στο πλαίσιο δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) που υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με σκοπό να ερευνήσει το θέμα και να συγκεντρώσει μαρτυρίες από αιωνόβιους κατοίκους του.

Στο ρεπορτάζ του, ο κ. Gutknecht τονίζει το αίσθημα κοινότητας που επικρατεί στο νησί, με τους κατοίκους να συγκεντρώνονται στα καφενεία ή τις εκκλησίες των οικισμών για να συζητήσουν καθημερινά θέματα ή ακόμα για τον κόσμο και το θείο, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην ευφορία που προσφέρουν στους κατοίκους τα πανηγύρια. Επίσης, αναφέρεται στην επιστήμη της Γεροντολογίας και στη θεωρεία των «Μπλε Ζωνών», περιοχές όπου σε μεγάλο ποσοστό οι κάτοικοί τους υπερβαίνουν τα 90 χρόνια ζωής εξαιτίας των ισχυρών οικογενειακών δεσμών, της ανθεκτικής κοινωνικής δομής, της υγιεινής διατροφής με τοπικά προϊόντα και των χειρωνακτικών εργασιών στην φύση.

Η Bayerischer Rundfunk αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας, ενώ η απήχηση της συγκεκριμένης εκπομπής ανέρχεται, περίπου, στους 1,5 εκατ. ακροατές.

Το ρεπορτάζ για την Ικαρία παραμένει διαθέσιμο ως podcast και ως online dossie.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.