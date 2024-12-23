Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος υπήκοος Παλαιστίνης ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με λοστό που δέχτηκε 29χρονη γυναίκα στα Εξάρχεια, στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ο οποίος απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος απασχολεί την Δικαιοσύνη.

Είχε συλληφθεί ξανά στις 12 Ιουνίου καθώς τότε, σύμφωνα με την καταγγελία μιας 64χρονης, την εγκλώβισε σε εσοχή πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρη, στα Εξάρχεια, και επιχείρησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η 64χρονη άρχισε να φωνάζει, ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή και ύστερα από λίγη ώρα συνελήφθη.

Τότε αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι από το Δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.