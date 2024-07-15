Σαρωτικές είναι οι αλλαγές στο σύνολο των Διευθύνσεων Υγειονομικών Ελέγχων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, ουδείς από τους 148 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου έμεινε στη θέση του. Οι καρατομήσεις έρχονται μετά τις αποκαλύψεις για κύκλωμα εκβιαστών επιχειρήσεων από εργαζόμενους της Περιφέρειας, του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα:

• Αλλάζουν και οι 7 Διευθυντές των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου

Ειδικότερα:

Τρεις Διευθυντές «καρατομούνται» (Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος Τομέας) και τέσσερις μετακινούνται σε άλλη περιοχή ευθύνης (Δυτικός Τομέας, Πειραιώς & Νήσων, Δυτική Αττική, Ανατολική Αττική).

Επισημαίνεται ότι τόσο οι επικεφαλής, όσο και οι έχοντες θέσης ευθύνης στον «αμαρτωλό» Κεντρικό και Βόρειο Τομέα, μετά τις πρόσφατες καταγγελίες και συλλήψεις υπαλλήλων στην περιφερειακή ενότητα ευθύνης τους, όχι είδαν την έξοδο, αλλά μετακινούνται και εκτός των υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, απομακρύνεται από τη θέση του ο επικεφαλής και στον Νότιο Τομέα –μία περιφερειακή ενότητα με ειδικό βάρος λόγω της λειτουργίας πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι υπόλοιποι τέσσερις Διευθυντές (σε Δυτικό Τομέα, Πειραιά & Νήσους, Δυτική και Ανατολική Αττική) μετακινούνται σε διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα, παρά την αποδεδειγμένη επαγγελματική τους συνέπεια και το γεγονός ότι δεν υπήρχε τίποτα επιβαρυντικό σε βάρος τους, στο πλαίσιο της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής ότι από τις αλλαγές δεν εξαιρείται κανείς.

• Αλλάζουν και οι 15 Τμηματάρχες των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου

Ειδικότερα:

Δέκα Τμηματάρχες μετακινούνται σε διαφορετική περιοχή ευθύνης και πέντε, μετά τις πρόσφατες καταγγελίες για τον Κεντρικό και τον Νότιο Τομέα, παύονται από τα καθήκοντά τους.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «ξηλώνονται» και όλοι οι Τμηματάρχες Γραμματειών.

• Αλλάζουν και οι 126 Επόπτες Υγείας – Με Κλήρωση & Rotation η τοποθέτησή τους

Ειδικότερα:

Το 100% των Εποπτών Υγείας, οι οποίοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Αττική, μετακινούνται –χωρίς καμία εξαίρεση– όχι μόνο σε διαφορετική περιοχή ευθύνης, αλλά σε άλλες Διευθύνσεις και σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, για την τοποθέτηση των νέων 126 Εποπτών Υγείας διενεργήθηκε κλήρωση, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας, του Εκτελεστικού Γραμματέα και της Ειδικής Γραμματέως της Περιφέρειας Αττικής. Η τοποθέτηση των Εποπτών Υγείας θα διαρκεί δύο χρόνια και θα ακολουθεί εκ νέου πλήρωση των θέσεων με τη διαδικασία του «rotation» –διαδικασία που διασφαλίζει αλλαγή τομέων, περιοχών ευθύνης και της σύνθεσης των ζευγαριών των ελεγκτών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι:

1) Τρεις επόπτες με διεθνή διαπίστευση SIPSAN, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τον υγειονομικό έλεγχο των κρουαζιερόπλοιων, παραμένουν στο Υγειονομείο Πειραιά.

2) Τέσσερα εξειδικευμένα στελέχη παραμένουν στις περιφερειακές ενότητες Πειραιώς & Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής. Διευκρινίζεται ότι τα στελέχη αυτά θα ασχολούνται, αποκλειστικά με προγράμματα και δράσεις αντιμετώπισης του προβλήματος των κουνουπιών, φυσικές καταστροφές, ανθυγιεινές εστίες, ελέγχους νερού σε πηγές, γεωτρήσεις κλπ. και δεν θα εμπλέκονται με ελέγχους καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τέλος, δεδομένου του ειδικού βάρους και των Μητροπολιτικών χαρακτηριστικών των λιμανιών της Αττικής συστήνεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, Ειδική Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Λιμένων.

Επικεφαλής ορίζεται ο Χαράλαμπος Βασιλείου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την υγειονομική ευθύνη του ΟΛΠ, ενώ πλέον θα ασκεί καθήκοντα και Αν. Διευθυντή στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του Νότιου Τομέα.

Η Ειδική Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης Λιμένων θα είναι υπεύθυνη για όλα τα υγειονομικά ζητήματα πλωτών μέσων (κρουαζιερόπλοια, σκάφη κλπ.), την επεξεργασία όλων των πρόσφορων στοιχείων και την υποβολή προτάσεων τόσο για την καλύτερη λειτουργία των λιμένων εν γένει, όσο και για την ασφάλεια ταξιδιωτών και επισκεπτών.

Μετά την ανακοίνωση των αλλαγών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Με προσωπική μου απόφαση, αλλάζουν σήμερα θέση και οι 148 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.

Ανακοινώνουμε, σήμερα, ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που στόχο έχουν την πλήρη εξυγίανση και την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας. Προχωράμε στην αλλαγή του συνόλου των Διευθυντών, των Τμηματαρχών και των Εποπτών Υγείας. Είναι, δε, αυτονόητο πως όλοι όσοι βρίσκονταν σε θέσεις ευθύνης στον Κεντρικό και Βόρειο Τομέα, παύονται από τα καθήκοντά τους. Τα νέα «ζευγάρια» των ελεγκτών θα προκύπτουν πλέον μέσω κλήρωσης, ενώ και οι 126 Επόπτες Υγείας θα αλλάζουν περιοχή ευθύνης, κάθε δύο χρόνια. Και δεν σταματάμε εδώ, καθώς πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε αναλυτικά πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για τη θωράκιση της διαφάνειας.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ήθος, την εμπειρία και την εργατικότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων μας στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν είμαι και δεν ήμουν ποτέ θιασώτης της άποψης ότι “μαζί με τα ξερά καίγονται και χλωρά”. Ωστόσο, όλοι κρίνονται. Και πρώτος από όλους εγώ επιθυμώ να κρίνομαι, καθημερινά, από τους πολίτες.

Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, υποσχέθηκα ότι θα υπηρετώ τους πολίτες της Αττικής με συνέπεια, ειλικρίνεια και όρους πλήρους διαφάνειας. Γιατί είναι οι πολίτες εκείνοι στους οποίους οφείλουμε να λογοδοτούμε μέρα με την ημέρα.

Το επαναλαμβάνω. Θα πατάξουμε κάθε παράνομη συμπεριφορά που πληγώνει το κύρος της Περιφέρειας και τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε την κοινωνία.

Καμία ανοχή στη διαφθορά.

Συνεχίζουμε δυναμικά και με αξιοπρέπεια».

