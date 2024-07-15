Λάρισα: Ένα ασύλληπτα μεγάλο σμήνος από έντομα κάλυψε την πόλη - Βίντεο

Η ομάδα του Up Stories σε συνεργασία με τον συνεργάτη τους Φώτη Πάσσο κατέγραψε και παρουσιάζει ένα απόκοσμο φαινόμενο από ένα τεράστιο σμήνος εντόμων που σκέπασε τη Λάρισα το βράδυ της Παρασκευής.

Τα εφημερόπτερα, τα οποία και παρουσιάζονται στο βίντεο είναι μια αρχέγονη τάξη εντόμων, που έως και σήμερα διατηρούν μερικά χαρακτηριστικά που στα άλλα έντομα εξαφανίστηκαν κατά την πορεία της εξέλιξης.

Σήμερα είναι γνωστά περίπου 2.100 διαφορετικά είδη, αλλά πιστεύεται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ ενός χιλιοστού και 80 χιλιοστών χωρίς τις ουραίες αποφύσεις. Τα συναντάμε σε όλο τον κόσμο εκτός από κάποιες πολύ κρύες περιοχές και μερικά νησιά.

Δείτε το βίντεο του Up Stories

Πηγή: skai.gr

