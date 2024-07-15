Συνελήφθη στη Ρόδο 35χρονη από τις ΗΠΑ κατηγορούμενη για βιασμό 20χρονης συμπατριώτισσας της.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία η σύλληψη της έγινε χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού μετά από καταγγελία της 20χρονης.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η 20χρονη μετέβη ξημερώματα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα υγεινονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο βρισκόταν και η 35χρονη κατηγορούμενη από τις Η.Π.Α.

Κάποια στιγμή, η 20χρονη κοπέλα είπε ότι πήγε στις τουαλέτες του καταστήματος, όπου εκεί η 35χρονη φέρεται να τη στρίμωξε στον τοίχο, και προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού οι αστυνομικοί αναζήτησαν την 35χρονη, την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα του βιασμού και παραπέμπεται αρμοδίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.