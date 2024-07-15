Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Υπερβολικές οι προμήθειες των τραπεζών για τα POS

Ο υφυπουργός Οικονομικών Χρ. Δήμας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» τόνισε ότι πρόκειται ένα σημαντικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επεβλήθησαν πρόστιμα σε 4 τράπεζες καθώς και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Pos

Στην καταγγελία για τις υπερβολικές προμήθειες των τραπεζών που έγινε στον ΣΚΑΪ, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Χρ. Δήμας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» τονίζοντας ότι πρόκειται ένα σημαντικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επεβλήθησαν πρόστιμα σε 4 τράπεζες καθώς και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Επίσης ο κ. Δήμας τόνισε ότι έχουν παρθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για νa αντιμετωπιστεί το ζήτημα όπως το πρόγραμμα Iris  και η προμήθεια στα POS στη μικρολιανική που είναι κάτω του μισού από τις άλλες συναλλαγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καταγγελία kataggelies@skai.gr POS προμήθεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark