Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Υπερβολικές οι προμήθειες των τραπεζών για τα POS

Στην καταγγελία για τις υπερβολικές προμήθειες των τραπεζών που έγινε στον ΣΚΑΪ, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Χρ. Δήμας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» τονίζοντας ότι πρόκειται ένα σημαντικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επεβλήθησαν πρόστιμα σε 4 τράπεζες καθώς και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Επίσης ο κ. Δήμας τόνισε ότι έχουν παρθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για νa αντιμετωπιστεί το ζήτημα όπως το πρόγραμμα Iris και η προμήθεια στα POS στη μικρολιανική που είναι κάτω του μισού από τις άλλες συναλλαγές.

