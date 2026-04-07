Ο σύγχρονος μοναχισμός στις γυναικείες μονές στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ - Απόψε στις 00.30 (Trailer)

Απόψε, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 00.30, βλέπουμε ξανά το ατμοσφαιρικό οδοιπορικό του Prime Time και της Μαρίας Βούσουλα, που ακολουθούν τις γυναίκες που απαρνήθηκαν τα εγκόσμια και αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πίστη. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τον σύγχρονο μοναχισμό σε μικρές και μεγαλύτερες κοινοβιακές μονές, μακριά από τους φρενήρεις ρυθμούς των πόλεων.

Πότε και πώς ένιωσαν το κάλεσμα; Ποιες είναι οι συναρπαστικές ιστορίες ζωής που τις οδήγησαν στο «κατώφλι του Θεού»; Ποια είναι η σύνδεση με τον πρότερο βίο τους; Πόσο τους λείπουν οι κοσμικές ανέσεις και ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στα διακονήματά τους; Πώς βιώνουν την καθημερινότητά τους; Τι συμβουλεύουν τους πιστούς που τις επισκέπτονται και πώς ανταπεξέρχονται στο πνευματικό έργο τους;

Τις απαντήσεις δίνουν οι μοναχές της εμβληματικής Μονής Παναγίας Δαμάστας Φθιώτιδας, της επανιδρυθείσας Μονής Αγίων Αναργύρων Αταλάντης και της ολιγομελούς αδελφότητος της Μονής Προφήτη Ηλία Σπερχειάδος.

Ένα συγκινητικό οδοιπορικό του Prime Time και της Μαρίας Βούσουλα, απόψε στις 00.30, στον ΣΚΑΪ.

