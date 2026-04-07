Στις 27 Απριλίου απολογείται η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε το πρωί της Μ.Τρίτης η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της, αναφέρει το patrisnews.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσω του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.

Κατά τη σημερινή μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.

Πηγή: skai.gr

