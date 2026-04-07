Τραγωδία στα Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στα Μετέωρα, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τους βράχους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tameteora.gr, η άτυχη ημεδαπή γυναίκα βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.
