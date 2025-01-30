Ο Νίκος Σαλάτας νέος Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα μέλη του Δ.Σ

Ο Νίκος Σαλάτας, είναι ο νέος Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Αντιπρόεδροι του Οργανισμού Πληρωμών αναλαμβάνουν οι Γεώργιος Ζαλίδης και Ιωάννης Καϊμακάμης, ενώ Γενικός Διευθυντής ο Ιωάννης Χατζής.

Αναλυτικά η σύνθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

* Πρόεδρος: Νικόλαος Σαλάτας, Πρόεδρος Εφετών επί τιμή

Αντιπρόεδροι:

* Γεώργιος Ζαλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονίας ΑΠΘ

* Ιωάννης Καϊμακάμης, Γεωπόνος - Διδάκτωρ Γεωπονίας

Γενικός Διευθυντής:

* Ιωάννης Χατζής, Γεωπόνος - Προϊστάμενος ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέλη:

* Αγγελική Κόφφα, Πρόεδρος Εφετών επί τιμή

* Σοφία Σεχπερίδου, Γεν. Δ/ντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ

Αναπληρωματικά Μέλη:

* Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος ΕΘΕΑΣ

* Χρήστος Τσομπάνος, Κτηνοτρόφος - αν. Πρόεδρος ΣΕΚ.

Το βιογραφικό του νέου Προέδρου, κ. Σαλάτα:

ΣΠΟΥΔΕΣ

Απόφοιτος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήματος Νομικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1982-1989: Δικηγόρος Αθηνών

1989-1991: Πάρεδρος Πρωτοδικών

1991-2005: Πρωτοδίκης

2004-2006: Εκλεγμένο Μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών

2005-2010: Πρόεδρος Πρωτοδικών

2010-2020: Εφέτης

2020-2022: Πρόεδρος Εφετών απ' όπου αφυπηρέτησα

Τα τελευταία οκτώ έτη υπηρέτησα στο Ποινικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών.

Το βιογραφικό του αντιπροέδρου, κ. Καϊμακάμη:

Ο Ιωάννης Καϊμακάμης είναι Γεωπόνος, κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Με βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία στον κλάδο της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, έχει διαμορφώσει μια επιτυχημένη καριέρα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με την εφαρμογή στρατηγικών στην πρωτογενή παραγωγή και το εμπόριο.

Προερχόμενος από οικογένεια με δραστηριότητα στον αγροδιατροφικό τομέα, ξεκίνησε νωρίς την επαγγελματική του πορεία, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της πολιτικής που συνδέεται με την παραγωγή των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Εργάστηκε σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας αποδοτικές επιχειρησιακές στρατηγικές που βασίζονται στη συνδυαστική αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης, ανάλυσης δεδομένων και των πραγματικών συνθηκών της αγοράς.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκές ομάδες στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας, ενώ έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά τμήματα του γεωπονικού κλάδου. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση νέας γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο.

Με ισχυρή δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροδιατροφής, ο Ιωάννης Καϊμακάμης συνεχίζει να εργάζεται για τον γεωργοκτηνοτροφικό κλάδο, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς και της αγροτικής πολιτικής.

Το βιογραφικό του αντιπροέδρου, κ. Ζαλίδη:

Ο Γεώργιος Ζαλίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με εκτενή ακαδημαϊκή πορεία και σημαντική εμπειρία στην έρευνα και την διοίκηση. Είναι ειδικός στη ρύπανση και υποβάθμιση εδαφών, με έμφαση στην εφαρμογή τεχνολογιών παρατήρησης γης και στη διαχείριση φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων. Έχει ολοκληρώσει διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα κυκλικής οικονομίας, αγροδιατροφικής πολιτικής και διαχείρισης των φυσικών πόρων μέσω νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης γης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 ερευνητικά άρθρα και έχει συντονίσει περισσότερα από 150 ερευνητικά έργα. Επίσης, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC) και μέλος διεθνών επιτροπών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών.

