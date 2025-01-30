Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τον σεισμό στην Εύβοια

Ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Εύβοια αλλά και μέχρι στην Αττική ήταν ο ισχυρός σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.
Οι πρώτες αναφορές από την περιοχή δεν κάνουν λόγο για ζημιές πέραν της μεγάλης αναστάτωσης που έφερε η δόνηση.
Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα το evima.gr και αποτυπώνει την ώρα του σεισμού.
Στο βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά η περιοχή του Αλιβερίου να «τρέμει στον χορό των Ρίχτερ».
