Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τον σεισμό στην Εύβοια

Ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Εύβοια αλλά και μέχρι στην Αττική ήταν ο ισχυρός σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι πρώτες αναφορές από την περιοχή δεν κάνουν λόγο για ζημιές πέραν της μεγάλης αναστάτωσης που έφερε η δόνηση.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα το evima.gr και αποτυπώνει την ώρα του σεισμού.

Στο βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά η περιοχή του Αλιβερίου να «τρέμει στον χορό των Ρίχτερ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.