Λέκκας για σεισμική δόνηση στην Εύβοια: Πρόκειται για ρήγμα στον υποθαλάσσιο χώρο

Τι δήλωσε ο Ευ. Λέκκας για τον σεισμό - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές ωστόσο στον ΟΑΣΠ παρακολουθούν το φαινόμενο

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, έπειτα από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 17:55 στη Νότια Εύβοια.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέκκας, πρόκειται για ένα ρήγμα στον υποθαλάσσιο χώρο, ενώ προσέθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές, ωστόσο στον ΟΑΣΠ παρακολουθούν το φαινόμενο.

Σχετικά με το ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική ο κ. Λέκκας είπε ότι αυτό οφείλεται στην απόσταση της Αττικής από το επίκεντρο του σεισμού.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν έχει δεχθεί κάποια κλήση, ωστόσο οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

