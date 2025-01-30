Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση οικίας που κάηκε

Τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η οικία πρώτου ορόφου στη Μάνδρα, σε φωτιά που εκδηλώθηκε προχτές Τρίτη και είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί άστεγη η οικογένεια που έμενε εκεί, θα αναλάβει να την αποκαταστήσει ο δήμος με δικό του συνεργείο.

Αυτό ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή.

«Οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η φωτιά σε μια οικία, αναμφίβολα αφήνει ανεξίτηλα σημάδια τόσο στους ενοίκους της, όσο και στην τοπική μας κοινωνία. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας για κοινωνική πολιτική, με δεδομένη την ευαισθησία και την αλληλεγγύη, ήταν για εμάς αυτονόητο, τόσο ως δημοτική Αρχή όσο και ως δήμος, να πάρουμε την πρωτοβουλία και να αναλάβουμε την επισκευή των ζημιών που υπέστη το σπίτι των συνδημοτών μας, προκειμένου όσο το δυνατόν πιο σύντομα η οικογένεια να επανέλθει στην κανονική ζωή, να αποκαταστήσουμε τις υλικές ζημιές και να το κάνουμε καλύτερο απ' ό,τι ήταν πριν», δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος και πρόσθεσε: «Η αλληλεγγύη είναι το "όχημα" για μια κοινωνία και για έναν δήμο στήριγμα, που υποστηρίζει έμπρακτα όλους τους δημότες του».

