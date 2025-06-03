Ο μικρός Ιβάν και οι νέοι άνθρωποι που δίνουν ζωή στην Καρδιανή

Στην Καρδιανή, το μπαλκόνι του Αιγαίου, χτυπά η καρδιά νέων ανθρώπων, που αν και δεν είναι από την Τήνο επέλεξαν να μείνουν εκεί.
Ο Ιβάν είναι δύο ετών και είναι ο μικρότερος κάτοικος του χωριού των 30 κατοίκων. Όταν γεννήθηκε, ο Φίλιππος και η σύντροφός του επισκέφτηκαν το νησί, όπως συνήθιζαν να κάνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά εκείνη τη φορά δεν έφυγαν ποτέ.
Ο 34χρονος Δημήτρης, φίλος του Φίλιππου, εγκαταστάθηκε εδώ και 5 μήνες μόνιμα στην Καρδιανή, διότι το χωριό του έκλεψε την καρδιά.
Οι ιστορίες των ανθρώπων που τόλμησαν να δώσουν ζωή στα όνειρά τους.
