Ο μικρός Ιβάν και οι νέοι άνθρωποι που δίνουν ζωή στην Καρδιανή

Στην Καρδιανή, το μπαλκόνι του Αιγαίου, χτυπά η καρδιά νέων ανθρώπων, που αν και δεν είναι από την Τήνο επέλεξαν να μείνουν εκεί.

Ο Ιβάν είναι δύο ετών και είναι ο μικρότερος κάτοικος του χωριού των 30 κατοίκων. Όταν γεννήθηκε, ο Φίλιππος και η σύντροφός του επισκέφτηκαν το νησί, όπως συνήθιζαν να κάνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά εκείνη τη φορά δεν έφυγαν ποτέ.

Ο 34χρονος Δημήτρης, φίλος του Φίλιππου, εγκαταστάθηκε εδώ και 5 μήνες μόνιμα στην Καρδιανή, διότι το χωριό του έκλεψε την καρδιά.

Οι ιστορίες των ανθρώπων που τόλμησαν να δώσουν ζωή στα όνειρά τους.

