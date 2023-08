Ο «γιατρός της Σερίφου» έκανε την πρώτη θρομβόλυση σε περιφερειακό ιατρείο - Έσωσε τη ζωή ασθενούς με έμφραγμα Ελλάδα 13:51, 24.08.2023 linkedin

Ο γενικός οικογενειακός γιατρός και επιστημονικός υπεύθυνος στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, κ. Κοντάρης με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε τη σωτήρια επέμβαση σε ασθενή που έκανε διακοπές στο νησί